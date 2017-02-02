الفنانة أصالة تعلق على قرارات ترامب ''العنصرية'' بطريقتها الخاصة ﻿

عبرت الفنانة السورية أصالة'' عن استنكارها الشديد لقرار الرئيس الأمريكي الجديد ''دونالد ترامب'' والقاضي بمنع مواطني 7 دول مسلمة من السفر الى الولايات المتحدة، بطريقتها الخاصة .

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



عبرت الفنانة السورية أصالة'' عن استنكارها الشديد لقرار الرئيس الأمريكي الجديد ''دونالد ترامب'' والقاضي بمنع مواطني 7 دول مسلمة من السفر الى الولايات المتحدة، بطريقتها الخاصة .

ونشرت النجمة السورية صورة لـ''ترامب'' على حسابها بإنستغرام واصفة إياه بالرئيس العنصري والجاحد والمتطرف.



و أرفقت أصالة تدوينتها بتعليق كتبت فيه : “غريب أمر هذا الزمان… بلادنا التّي تتّسم بالعروبة والشهامة والشعور أصابها جنون الظلم فأصبحت أبواب بعضها مسدودة في وجه إخوتها، وما من رأفة وما من شعور”.

وأردفت الفنانة السورية أصالة خلال ذات التدوينة “أمريكا يرأسها جاحد عنصريّ متطرّف، ليكمل بشاعة وقسوة الظروف على أهلنا في بلاد مجروحة تحتاج إلى بعض الإنسانية من أهل لغتها، ومن الغريب الذي كان لها ملجأ فأصبح السيّاف”.

وكانت قرارات ''ترامب '' الأخيرة والقاضية بمنع دخول مواطني7 دول إلى الولايات المتحدة ووقف استقبال لاجئين سوريين قد خلفت نقاشا عالميا حادا في صفوف المهاجرين وعدد من الهيئات الحقوقية الأمريكية.