بعد 8 سنوات على رأس الأمم المتحدة , هذه حقيقة ترشح ''بان كيمون'' لرئاسة كوريا الجنوبية ﻿

أكد الأمين العام السابق للأمم المتحدة ''بان كي مون ''، اليوم الأربعاء بشكل رسمي، أنه لا ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في كوريا الجنوبية.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



أكد الأمين العام السابق للأمم المتحدة ''بان كي مون ''، اليوم الأربعاء بشكل رسمي، أنه لا ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في كوريا الجنوبية.



وصرح '' كي مون''، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء ,أنه سينسحب من الحياة السياسية , كما عبر عن أسفه كونه خيب آمال عدد كبير من الأشخاص, في إشارة لمؤيدي ترشحه للانتخابات الرئاسية ببلاده .



وكان ''بان كي مون'' قد شارك في عدد كبير من اللقاءات الشعبية التي بدت وكأنها حركات تسخينية منه لخوضه السباق الرئاسي عن حزب ''سانوري'' المحافظ بزعامة الرئيسة المقالة بارك غوين-هي، أو فصيل محافظ منشق لكنه أكد أن لا نية له في الترشح لهذا المنصب وبشكل رسمي.



حري بالذكر أن ''بان كيمون'' كان قد عاد الى بلاده مطلع السنة الجارية بعد 8 سنوات قضاها أمينا عاما للامم المتحدة, هذا وكانت شعبية الرجل قد تراجعت في الاسابيع الأخيرة، حيث منحه استطلاع للرأي جرى مؤخرا 13,1 في المائة من الآراء الايجابية، مقابل 20,3 في المائة لدى عودته الى البلاد.