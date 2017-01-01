 صادم..بعد مشعوذة البيضاء: مشعوذ آخر عندو84 سنة يدنس المصحف رفقة 5 نساء..وهذه هي التفاصيل ﻿
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صادم..بعد مشعوذة البيضاء: مشعوذ آخر عندو84 سنة يدنس المصحف رفقة 5 نساء..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 2 فبراير 2017 / 00:22 صادم..بعد مشعوذة البيضاء: مشعوذ آخر عندو84 سنة يدنس المصحف رفقة 5 نساء..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
صادم..بعد مشعوذة البيضاء: مشعوذ آخر عندو84 سنة يدنس المصحف رفقة 5 نساء..وهذه هي التفاصيل
مشابه تقريبا لما وقع بالمغرب وبالتحديد بحي ليساسفة بالبيضاء حينما تم ضبط مشعوذة تدسن المصحف، شهدت الجارة الجزائر نفس الواقعة، إذ تمكنت الشرطة بمنطقة سيدي بلعباس، من وضع حد لنشاط مشعوذ يبلغ من

''شوف تيفي''
مشابه تقريبا لما وقع بالمغرب وبالتحديد بحي ليساسفة بالبيضاء حينما تم ضبط مشعوذة تدسن المصحف، شهدت الجارة الجزائر نفس الواقعة، إذ تمكنت الشرطة بمنطقة سيدي بلعباس، من وضع حد لنشاط مشعوذ يبلغ من العمر84 سنة، تورط في قضية متعلقة بالنصب وتدنيس وإتلاف المصحف الشريف والشعوذة، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''النهار'' الجزائري اليوم الأربعاء.

وأوضح الموقع ذاته بأن الشرطة، توصلت بمعلومات تفيد بوجود شخص يتخذ من مسكنه مكان لممارسة السحر والشعوذة، وخلال تفتيش مسكنه تم ضبط مصاحف للقرآن الكريم، ممزقة ومدنسة وصفحات كتب خاصة بالشعوذة وطلاسم وصور لأشخاص مجهولة الهوية، ومبلغ مالي تحصل عليه من الشعوذة وخمس نساء من زبائنه.

وأضاف ذات الموقع بأن الشرطة، أحالت المشعوذ على النيابة العامة للنظر في التهم الموجهة إليه.


 

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المغرب شوف تيفي ليساسفة الدار البيضاء السحر الشعوذة

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