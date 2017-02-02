انفراد وبالصورة..ها شنو كلاو الزعماء والرؤساء الأفارقة بعد الجلسة الختامية للقمة الإفريقية بأديس أبابا اللي عرفات رجوع المغرب للاتحاد الإفريقي ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على قائمة الوجبات التي تناولها زعماء القارة الإفريقية، خلال اليوم الختامي للقمة الإفريقية 28 التي احتضنت فعالياتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

''شوف تيفي''



حصلت ''شوف تيفي'' على قائمة الوجبات التي تناولها زعماء القارة الإفريقية، خلال اليوم الختامي للقمة الإفريقية 28 التي احتضنت فعالياتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وتُوضح هذه القائمة بأن وجبات الزعماء، كانت متنوعة وتشكلت من لحم العجل البرازيلي المشوي وصلصة الثوم الأحمر وفاكهة التفاح المطحون مع بعض الخضراوات الموسمية.

وتشير كذلك القائمة إلى أن الحاضرين إلى هذه المأدبة المنظمة بأحد الفنادق الكبرى المصنفة، تناولوا كذلك شرائح سمك السلمون النرويجي المشوي، مع بعض الخضراوات، بالإضافة إلى تناول الحلويات والفواكه.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القمة الإفريقية 28، تميزت بعودة المغرب إلى مكانه الطبيعي بالاتحاد الإفريقي، وأيضا بإلقاء الملك محمد السادس لخطاب تاريخي أكد من خلاله بأن المغرب جزء أساسي من القارة الإفريقية.

