 انفراد وبالصورة..ها شنو كلاو الزعماء والرؤساء الأفارقة بعد الجلسة الختامية للقمة الإفريقية بأديس أبابا اللي عرفات رجوع المغرب للاتحاد الإفريقي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وهام للمغاربة..ها علاش عندنا البرد بزاف في المغرب وغادي يبقى : العلماء يؤكدون أن العالم دخل تاريخ العصر الجليدي | مجتمع

مثير وهام للمغاربة..ها علاش عندنا البرد بزاف في المغرب وغادي يبقى : العلماء يؤكدون أن العالم دخل

بالفيديو.. محمد رضا يكشف حقيقة علاقته بصديقة سعد المجرد مباشرة بعد اعتقاله وهذه أسرار فيديو كليبه الجديد | ثقافة و فنون

بالفيديو.. محمد رضا يكشف حقيقة علاقته بصديقة سعد المجرد مباشرة بعد اعتقاله وهذه أسرار فيديو كليبه

صورة الملك محمد السادس باللباس التقليدي الأصيل بالقصر الرئاسي بجنوب السودان تشعل الفايسبوك | بوليتيك

صورة الملك محمد السادس باللباس التقليدي الأصيل بالقصر الرئاسي بجنوب السودان تشعل الفايسبوك

الملك محمد السادس يدعم تشييد عاصمة جديدة في جنوب السودان ويحضر رفقة الرئيس سالفا مراسيم التوقيع على تسع اتفاقيات للتعاون الثنائي | بوليتيك

الملك محمد السادس يدعم تشييد عاصمة جديدة في جنوب السودان ويحضر رفقة الرئيس سالفا مراسيم التوقيع

لينوفو تقدم خصائص جديدة ومتميزة في حواسيبها | اقتصاد

لينوفو تقدم خصائص جديدة ومتميزة في حواسيبها

خطير.. مغاربة يعيشون الرعب بسبب قنبلة في طائرة متجهة إلى الناظور | دولي

خطير.. مغاربة يعيشون الرعب بسبب قنبلة في طائرة متجهة إلى الناظور

عاجل..فاجعة تهز البيضاء: حريق مهول بمنزل آيل للسقوط بالمدينة القديمة..وهذا عددا الضحايا المصابين+صور | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز البيضاء: حريق مهول بمنزل آيل للسقوط بالمدينة القديمة..وهذا عددا الضحايا

يا ربي السلامة..مجزرة حقيقة: سيدة ذبحت ابنتها من الوريد وأضرمت النار في منزل أسرتها في الراشيدية..وهذه هي التفاصيل المؤلمة والصادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..مجزرة حقيقة: سيدة ذبحت ابنتها من الوريد وأضرمت النار في منزل أسرتها في

فيديو مثير..بعد قرارته المثيرة للجدل:ترامب يطرد صحافياً وجه له سؤالا صادماً | دولي

فيديو مثير..بعد قرارته المثيرة للجدل:ترامب يطرد صحافياً وجه له سؤالا صادماً

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

انفراد وبالصورة..ها شنو كلاو الزعماء والرؤساء الأفارقة بعد الجلسة الختامية للقمة الإفريقية بأديس أبابا اللي عرفات رجوع المغرب للاتحاد الإفريقي

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 23:48 انفراد وبالصورة..ها شنو كلاو الزعماء والرؤساء الأفارقة بعد الجلسة الختامية للقمة الإفريقية بأديس أبابا اللي عرفات رجوع المغرب للاتحاد الإفريقي | بوليتيك
انفراد وبالصورة..ها شنو كلاو الزعماء والرؤساء الأفارقة بعد الجلسة الختامية للقمة الإفريقية بأديس أبابا اللي عرفات رجوع المغرب للاتحاد الإفريقي
حصلت ''شوف تيفي'' على قائمة الوجبات التي تناولها زعماء القارة الإفريقية، خلال اليوم الختامي للقمة الإفريقية 28 التي احتضنت فعالياتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

''شوف تيفي''

حصلت ''شوف تيفي'' على قائمة الوجبات التي تناولها زعماء القارة الإفريقية، خلال اليوم الختامي للقمة الإفريقية 28 التي احتضنت فعالياتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
وتُوضح هذه القائمة بأن وجبات الزعماء، كانت متنوعة وتشكلت من لحم العجل البرازيلي المشوي وصلصة الثوم الأحمر وفاكهة التفاح المطحون مع بعض الخضراوات الموسمية.
وتشير كذلك القائمة إلى أن الحاضرين إلى هذه المأدبة المنظمة بأحد الفنادق الكبرى المصنفة، تناولوا كذلك شرائح سمك السلمون النرويجي المشوي، مع بعض الخضراوات، بالإضافة إلى تناول الحلويات والفواكه.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القمة الإفريقية 28، تميزت بعودة المغرب إلى مكانه الطبيعي بالاتحاد الإفريقي، وأيضا بإلقاء الملك محمد السادس لخطاب تاريخي أكد من خلاله بأن المغرب جزء أساسي من القارة الإفريقية.
انفراد وبالصورة..ها شنو كلاو الزعماء والرؤساء الأفارقة بعد الجلسة الختامية للقمة الإفريقية بأديس أبابا اللي عرفات رجوع المغرب للاتحاد الإفريقي

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس اللحم القمة الإفريقية أديس أبابا الخطاب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صورة الملك محمد السادس باللباس التقليدي الأصيل بالقصر الرئاسي بجنوب السودان تشعل الفايسبوك | بوليتيك

صورة الملك محمد السادس باللباس التقليدي الأصيل بالقصر الرئاسي بجنوب السودان تشعل الفايسبوك

الملك محمد السادس يدعم تشييد عاصمة جديدة في جنوب السودان ويحضر رفقة الرئيس سالفا مراسيم التوقيع على تسع اتفاقيات للتعاون الثنائي | بوليتيك

الملك محمد السادس يدعم تشييد عاصمة جديدة في جنوب السودان ويحضر رفقة الرئيس سالفا مراسيم التوقيع على تسع اتفاقيات للتعاون الثنائي

الملك يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية جنوب السودان | بوليتيك

الملك يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية جنوب السودان

أخنوش يعين كبار أطر حزب الحمامة منسقين بمختلف مناطق المملكة ورشيد الطالبي العلمي أبرزهم... | بوليتيك

أخنوش يعين كبار أطر حزب الحمامة منسقين بمختلف مناطق المملكة و''رشيد الطالبي العلمي'' أبرزهم...

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عاجل.. خطير: حرق السيارة الشهيرة للرئيس الأمريكي ترامب | زووم
منذ 14 دقيقة

عاجل.. خطير: حرق السيارة الشهيرة للرئيس الأمريكي ترامب

فيديو كامل : الملك محمد السادس يحل بجنوب السودان ويجري مباحثات ويترأس توقيع اتفاقيات تعاون | قنوات أخرى

فيديو كامل : الملك محمد السادس يحل بجنوب السودان ويجري مباحثات ويترأس توقيع اتفاقيات تعاون

مول الدلاحة يفجر فضيحة كبرى: تكرفصو عليا في قلب المستشفى وجابو ليا البوليس ...وها علاش | زووم

مول الدلاحة يفجر فضيحة كبرى: تكرفصو عليا في قلب المستشفى وجابو ليا البوليس ...وها علاش

فيديو مثير..حاميها حراميها: شفار خدم في قهوة وسرق الروسيطة وتليفون ديال مول القهوة وهرب بهدوء | زووم

فيديو مثير..حاميها حراميها: شفار خدم في قهوة وسرق الروسيطة وتليفون ديال مول القهوة وهرب بهدوء

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

انفراد وبالصورة..ها شنو كلاو الزعماء والرؤساء الأفارقة بعد الجلسة الختامية للقمة الإفريقية بأديس أبابا اللي عرفات رجوع المغرب للاتحاد الإفريقي | بوليتيك
منذ 13 دقيقة

انفراد وبالصورة..ها شنو كلاو الزعماء والرؤساء الأفارقة بعد الجلسة الختامية للقمة الإفريقية بأديس

مثير وهام للمغاربة..ها علاش عندنا البرد بزاف في المغرب وغادي يبقى : العلماء يؤكدون أن العالم دخل تاريخ العصر الجليدي | مجتمع

مثير وهام للمغاربة..ها علاش عندنا البرد بزاف في المغرب وغادي يبقى : العلماء يؤكدون أن العالم دخل

بالفيديو.. محمد رضا يكشف حقيقة علاقته بصديقة سعد المجرد مباشرة بعد اعتقاله وهذه أسرار فيديو كليبه الجديد | ثقافة و فنون

بالفيديو.. محمد رضا يكشف حقيقة علاقته بصديقة سعد المجرد مباشرة بعد اعتقاله وهذه أسرار فيديو كليبه

صورة الملك محمد السادس باللباس التقليدي الأصيل بالقصر الرئاسي بجنوب السودان تشعل الفايسبوك | بوليتيك

صورة الملك محمد السادس باللباس التقليدي الأصيل بالقصر الرئاسي بجنوب السودان تشعل الفايسبوك

﻿ ﻿
أمس 12:35 GMT

عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.