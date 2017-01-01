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مثير وهام للمغاربة..ها علاش عندنا البرد بزاف في المغرب وغادي يبقى : العلماء يؤكدون أن العالم دخل تاريخ العصر الجليدي

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 23:34 مثير وهام للمغاربة..ها علاش عندنا البرد بزاف في المغرب وغادي يبقى : العلماء يؤكدون أن العالم دخل تاريخ العصر الجليدي | مجتمع
مثير وهام للمغاربة..ها علاش عندنا البرد بزاف في المغرب وغادي يبقى : العلماء يؤكدون أن العالم دخل تاريخ العصر الجليدي
كشف موقع Newizv الروسي، بأن باحثين في جامعة نورثومبريا البريطانية، أكدوا بأن الأرض، دخلت عصراً جليدياً صغيراً بدايةً من فصل الشتاء الحالي، وهو العصر الجليدي الذي سيبلغ ذروته بعد 13 سنة وبالتحديد سنة

''شوف تيفي''

 كشف موقع Newizv الروسي، بأن باحثين في جامعة نورثومبريا البريطانية، أكدوا بأن الأرض، دخلت عصراً جليدياً صغيراً بدايةً من فصل الشتاء الحالي، وهو العصر الجليدي الذي سيبلغ ذروته بعد 13 سنة وبالتحديد سنة 2030.

وأوضح الموقع ذاته بأن العلماء، أعلنوا بشكل رسمي بداية العصر الجليدي الصغير، وذلك على عكس كل التوقعات التي تشير إلى أن هناك اتساعا لظاهرة الاحتباس الحراري على الأرض، مؤكدين بأنهم وصلوا إلى استنتاجات من خلال مراقبة البقع الشمسية، حيث تبين لهم بأن عددها تراجع وهو ما سيؤدي إلى تراجع النشاط الشمسي بحوالي 60 في المائة.

وكان علماء من روسيا، كشفوا سنة 2015، بأن عصرا جليديا سيحل بالأرض بعد 20 عاما، وذلك من خلال استنتاجات تؤكد تحول المناخ على الأرض إلى البرودة.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول عرفت خلال السنة الحالية موجة برد غير مسبوقة، ومن بينها المغرب التي شهدت بعض مدنها تساقطات ثلجية لأول مرة.

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