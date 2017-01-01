بالفيديو.. محمد رضا يكشف حقيقة علاقته بصديقة سعد المجرد مباشرة بعد اعتقاله وهذه أسرار فيديو كليبه الجديد ﻿

بعد تداول مجموعة من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفنان المغربي ''محمد رضا'' رفقة بطلة كليب سعد ''غلطانة'' العارضة الايطالية ''لورا فريس'' على أنها بطلة فيديو كليبه الجديد الذي يحمل عنوان

شوف تيفي:ماريا جعدود



بعد تداول مجموعة من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفنان المغربي ''محمد رضا'' رفقة بطلة كليب سعد ''غلطانة'' العارضة الايطالية ''لورا فريس'' على أنها بطلة فيديو كليبه الجديد الذي يحمل عنوان ''أجيني''

نفى هذا الأخير في اتصال مع'' شوف تيفي'' أن تكون العارضة لورا الايطالية قد شاركت معه في أغنيته الجديدة, مؤكدا على أن بطلة أغنيته هي ملكة جمال العرب لسنة 2015 وتدعى ''مريم الرشيدي'' كما أضاف أن الكليب تم تصويره بين المغرب ولندن وأمريكا ودبي وبعض المدن في أوروبا.كما أدى الأغنية على الطريقة الأندلسية الحديثة.

وجدير بالذكر أن محمد رضا سيطرح أغنيته الجديدة ''أجيني'' يوم غد الخميس ليلا وهي من كلمات سمير المجاري وإنتاج مشترك بين روتانا ومحمد رضا.





