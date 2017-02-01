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محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

صورة الملك محمد السادس باللباس التقليدي الأصيل بالقصر الرئاسي بجنوب السودان تشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 22:54 صورة الملك محمد السادس باللباس التقليدي الأصيل بالقصر الرئاسي بجنوب السودان تشعل الفايسبوك | بوليتيك
صورة الملك محمد السادس باللباس التقليدي الأصيل بالقصر الرئاسي بجنوب السودان تشعل الفايسبوك
نشر سفيان البحري على صفحته بالفايسبوك، صورة جديدة للملك محمد السادس، ظهر بها وهو يرتدي اللباس التقليدي المغربي الأصيل، خلال تواجده بالقصر الرئاسي بجنوب السودان.

''شوف تيفي''

نشر سفيان البحري على صفحته بالفايسبوك، صورة جديدة للملك محمد السادس، ظهر بها وهو يرتدي اللباس التقليدي المغربي الأصيل، خلال تواجده بالقصر الرئاسي بجنوب السودان.

وتفاعل المغاربة بشكل كبير مع هذه الصورة، حيث عبر الجميع عن إعجابهم الكبير بها، مؤكدين بأن الملك محمد السادس يعتبر رمزا للأصالة والثقافة المغربية، وهو الأمر الذي يؤكد عليه في جميع زياراته لدول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس،حل ظهر اليوم الأربعاء بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان،وعقد لقاء مع رئيسها سالفا كير مايارديت، بالقصر الرئاسي، حيث تم التوقيع على تسع اتفاقيات ثنائية في مجالات مختلفة للتعاون بين البلدين.
صورة الملك محمد السادس باللباس التقليدي الأصيل بالقصر الرئاسي بجنوب السودان تشعل الفايسبوك

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