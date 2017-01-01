 الملك محمد السادس يدعم تشييد عاصمة جديدة في جنوب السودان ويحضر رفقة الرئيس سالفا مراسيم التوقيع على تسع اتفاقيات للتعاون الثنائي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك محمد السادس يدعم تشييد عاصمة جديدة في جنوب السودان ويحضر رفقة الرئيس سالفا مراسيم التوقيع على تسع اتفاقيات للتعاون الثنائي | بوليتيك

الملك محمد السادس يدعم تشييد عاصمة جديدة في جنوب السودان ويحضر رفقة الرئيس سالفا مراسيم التوقيع

لينوفو تقدم خصائص جديدة ومتميزة في حواسيبها | اقتصاد

لينوفو تقدم خصائص جديدة ومتميزة في حواسيبها

خطير.. مغاربة يعيشون الرعب بسبب قنبلة في طائرة متجهة إلى الناظور | دولي

خطير.. مغاربة يعيشون الرعب بسبب قنبلة في طائرة متجهة إلى الناظور

عاجل..فاجعة تهز البيضاء: حريق مهول بمنزل آيل للسقوط بالمدينة القديمة..وهذا عددا الضحايا المصابين+صور | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز البيضاء: حريق مهول بمنزل آيل للسقوط بالمدينة القديمة..وهذا عددا الضحايا

يا ربي السلامة..مجزرة حقيقة: سيدة ذبحت ابنتها من الوريد وأضرمت النار في منزل أسرتها في الراشيدية..وهذه هي التفاصيل المؤلمة والصادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..مجزرة حقيقة: سيدة ذبحت ابنتها من الوريد وأضرمت النار في منزل أسرتها في

فيديو مثير..بعد قرارته المثيرة للجدل:ترامب يطرد صحافياً وجه له سؤالا صادماً | دولي

فيديو مثير..بعد قرارته المثيرة للجدل:ترامب يطرد صحافياً وجه له سؤالا صادماً

بالصورة.. مباشرة بعد إقصاء الأسود من كأس أمم إفريقيا: نجم المنتخب المغربي في برنامج رشيد شو..وها شكون | صحافة

بالصورة.. مباشرة بعد إقصاء الأسود من كأس أمم إفريقيا: نجم المنتخب المغربي في برنامج رشيد شو..وها

الملك يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية جنوب السودان | بوليتيك

الملك يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية جنوب السودان

بالفيديو...بعد فضيحة فيديوهات التشهير: الفنانة تحيحيت ترد على اتهامات شقيقتها الخطيرةفي أول خروج إعلامي على شوف تيفي | ثقافة و فنون

بالفيديو...بعد فضيحة فيديوهات التشهير: الفنانة ''تحيحيت'' ترد على اتهامات شقيقتها الخطيرة''في أول

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

الملك محمد السادس يدعم تشييد عاصمة جديدة في جنوب السودان ويحضر رفقة الرئيس سالفا مراسيم التوقيع على تسع اتفاقيات للتعاون الثنائي

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 22:05 الملك محمد السادس يدعم تشييد عاصمة جديدة في جنوب السودان ويحضر رفقة الرئيس سالفا مراسيم التوقيع على تسع اتفاقيات للتعاون الثنائي | بوليتيك
الملك محمد السادس يدعم تشييد عاصمة جديدة في جنوب السودان ويحضر رفقة الرئيس سالفا مراسيم التوقيع على تسع اتفاقيات للتعاون الثنائي
ترأس الملك محمد السادس، ، ورئيس جمهورية جنوب السودان، سالفا كير مايارديت، اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في جوبا، مراسيم التوقيع على تسع اتفاقيات ثنائية في مجالات مختلفة للتعاون بين البلدين.

''شوف تيفي''+''و م ع''

ترأس الملك محمد السادس، ، ورئيس جمهورية جنوب السودان، سالفا كير مايارديت، اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في جوبا، مراسيم التوقيع على تسع اتفاقيات ثنائية في مجالات مختلفة للتعاون بين البلدين.

وفي مستهل هذا الحفل، ألقى وزير الداخلية محمد حصاد كلمة أكد فيها أن المغرب، وانسجاما مع رؤية الملك بخصوص التعاون جنوب جنوب، وفي إطار العلاقات الأخوية التي تربط المملكة بجمهورية جنوب السودان، التزم بتقاسم تجربته في مجال التعمير والتنمية الحضرية، بهدف دعم تشييد عاصمة جديدة لجنوب السودان.

وبعد أن ذكر بأن المملكة وافقت على تمويل دراسات الجدوى التقنية والمالية لهذا المشروع الضخم بقيمة 5،1 مليون دولار، أبرز السيد حصاد في كلمته بين يدي الملك ورئيس جنوب السودان، أن الدراسات الأولية ستنكب على التعمير والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لهذا المشروع.

وأوضح الوزير، الذي أشار إلى أن هذه الدراسات ستفضي إلى وضع مخطط مديري وإصلاح تقني ومالي ومخطط إنجاز، أن المملكة ستقدم دعمها لجمهورية جنوب السودان خلال مختلف مراحل إنجاز هذا المشروع.

وتابع أن التدبير المفوض لهذا المشروع سيعهد في الجانب المغربي لمجموعة التهيئة العمران تحت إشراف لجنة تنفيذية يعينها الملك محمد السادس.

 

وأعلن في هذا السياق، عن إحداث لجنة لتتبع المشروع، التي يرتقب أن تجتمع مرتين على الأقل في السنة.

وتندرج هذه الاتفاقات في إطار تقوية روابط الشراكة والتعاون بين مختلف البلدان الشقيقة والصديقة بالقارة، وتعكس بشكل جلي الإنخراط التام لجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز تعاون جنوب-جنوب متضامن وفاعل، والذي جعل منه جلالة الملك أحد أسس السياسة الخارجية للمملكة، خدمة لمصالح الشعوب الإفريقية الشقيقة .

وفي ما يلي لائحة الاتفاقات الموقعة:

- اتفاق يهم إنجاز مدينة رامسييل الجديدة، وقعه عن الجانب المغربي وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بن عبد الله، ورئيس مجلس إدارة مجموعة التهيئة العمران، بدر كانوني، وعن جانب جنوب السودان السيد ماييك آيي دونغ، وزير لدى الرئاسة،

- اتفاق عام للتعاون، وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجنوب السودان، دنغ ألور كول،

- إتفاق لتشجيع وحماية الاستثمار، وقعه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير المالية والتخطيط بجنوب السودان، ستيف ديو داو،

اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي في مجال الضرائب على الدخل، وقعها السيد محمد بوسعيد وستيف ديو داو،

- مذكرة تفاهم في المجال الفلاحي، وقعه وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والأمن الغذائي بالنيابة الجنوب سوداني، كورنليو كون نغو،

- مذكرة تفاهم تهم التعاون الصناعي ، وقعها وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير التجارة والصناعة بجنوب السودان، موس حسن اييت،

- مذكرة تفاهم تهم التعاون في قطاع المعادن، وقعته بالأحرف الأولى المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، أمينة بنخضرة، والمدير العام لمديرية التنمية المعدنية بجنوب السودان، تونغجانغ أواك تونغجانغ،

- إتفاق تعاون في مجال التكوين المهني، وقعه عن الجانب المغربي المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، العربي بنشيخ، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال، وعن الجانب الجنوب سوداني، جواك أغوك أنيار، المدير العام للتعليم التقني والتدريب المهني بوزارة التربية العامة والتعليم،

- مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب و فيدرالية جنوب السودان للمقاولات والمشغلين، وقعته رئيسة الاتحاد العام، مريم بنصالح، ورئيس فيدرالية الأعمال بجنوب السودان ، أيي دوانغ أيي.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس التهرب الضريبي عاصمة جنوب السودان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الملك يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية جنوب السودان | بوليتيك

الملك يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية جنوب السودان

أخنوش يعين كبار أطر حزب الحمامة منسقين بمختلف مناطق المملكة ورشيد الطالبي العلمي أبرزهم... | بوليتيك

أخنوش يعين كبار أطر حزب الحمامة منسقين بمختلف مناطق المملكة و''رشيد الطالبي العلمي'' أبرزهم...

بالفيديو..حشود غفيرة من مواطني دولة جنوب السودان تستقبل الملك محمد السادس وترحب به | بوليتيك

بالفيديو..حشود غفيرة من مواطني دولة جنوب السودان تستقبل الملك محمد السادس وترحب به

عاجل..وصول الملك محمد السادس إلى جنوب السودان | بوليتيك

عاجل..وصول الملك محمد السادس إلى جنوب السودان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فرنسية مندهشة من التكاليف الباهضة للعرس المغربي وتقول للمغاربة.. آجيو تزوجو بنا فابور‎ | زووم
منذ 35 دقيقة

فرنسية مندهشة من التكاليف الباهضة للعرس المغربي وتقول للمغاربة.. آجيو تزوجو بنا فابور‎

شجارات عنيفة في ملعب كرة القدم !! | زووم

شجارات عنيفة في ملعب كرة القدم !!

شوفو سلمى رشيد مخلوعة وتتجري حفيانة..وها علاش | زووم

شوفو سلمى رشيد مخلوعة وتتجري حفيانة..وها علاش

صادم..ممثل مغربي شهير يفجرها باكيا...أسيدنا رَاه حكرونا وقهرونا ومابغيناش نسمحوا فبلادنا ونخدموا عند البراني | بــووز

صادم..ممثل مغربي شهير يفجرها باكيا...أسيدنا رَاه حكرونا وقهرونا ومابغيناش نسمحوا فبلادنا ونخدموا عند البراني

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الملك محمد السادس يدعم تشييد عاصمة جديدة في جنوب السودان ويحضر رفقة الرئيس سالفا مراسيم التوقيع على تسع اتفاقيات للتعاون الثنائي | بوليتيك
منذ 4 دقائق

الملك محمد السادس يدعم تشييد عاصمة جديدة في جنوب السودان ويحضر رفقة الرئيس سالفا مراسيم التوقيع

لينوفو تقدم خصائص جديدة ومتميزة في حواسيبها | اقتصاد

لينوفو تقدم خصائص جديدة ومتميزة في حواسيبها

خطير.. مغاربة يعيشون الرعب بسبب قنبلة في طائرة متجهة إلى الناظور | دولي

خطير.. مغاربة يعيشون الرعب بسبب قنبلة في طائرة متجهة إلى الناظور

عاجل..فاجعة تهز البيضاء: حريق مهول بمنزل آيل للسقوط بالمدينة القديمة..وهذا عددا الضحايا المصابين+صور | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز البيضاء: حريق مهول بمنزل آيل للسقوط بالمدينة القديمة..وهذا عددا الضحايا

﻿ ﻿
اليوم 12:35 GMT

عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.