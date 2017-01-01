الملك محمد السادس يدعم تشييد عاصمة جديدة في جنوب السودان ويحضر رفقة الرئيس سالفا مراسيم التوقيع على تسع اتفاقيات للتعاون الثنائي ﻿

ترأس الملك محمد السادس، ، ورئيس جمهورية جنوب السودان، سالفا كير مايارديت، اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في جوبا، مراسيم التوقيع على تسع اتفاقيات ثنائية في مجالات مختلفة للتعاون بين البلدين.

''شوف تيفي''+''و م ع''

ترأس الملك محمد السادس، ، ورئيس جمهورية جنوب السودان، سالفا كير مايارديت، اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في جوبا، مراسيم التوقيع على تسع اتفاقيات ثنائية في مجالات مختلفة للتعاون بين البلدين.

وفي مستهل هذا الحفل، ألقى وزير الداخلية محمد حصاد كلمة أكد فيها أن المغرب، وانسجاما مع رؤية الملك بخصوص التعاون جنوب جنوب، وفي إطار العلاقات الأخوية التي تربط المملكة بجمهورية جنوب السودان، التزم بتقاسم تجربته في مجال التعمير والتنمية الحضرية، بهدف دعم تشييد عاصمة جديدة لجنوب السودان.

وبعد أن ذكر بأن المملكة وافقت على تمويل دراسات الجدوى التقنية والمالية لهذا المشروع الضخم بقيمة 5،1 مليون دولار، أبرز السيد حصاد في كلمته بين يدي الملك ورئيس جنوب السودان، أن الدراسات الأولية ستنكب على التعمير والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لهذا المشروع.

وأوضح الوزير، الذي أشار إلى أن هذه الدراسات ستفضي إلى وضع مخطط مديري وإصلاح تقني ومالي ومخطط إنجاز، أن المملكة ستقدم دعمها لجمهورية جنوب السودان خلال مختلف مراحل إنجاز هذا المشروع.

وتابع أن التدبير المفوض لهذا المشروع سيعهد في الجانب المغربي لمجموعة التهيئة العمران تحت إشراف لجنة تنفيذية يعينها الملك محمد السادس.

وأعلن في هذا السياق، عن إحداث لجنة لتتبع المشروع، التي يرتقب أن تجتمع مرتين على الأقل في السنة.

وتندرج هذه الاتفاقات في إطار تقوية روابط الشراكة والتعاون بين مختلف البلدان الشقيقة والصديقة بالقارة، وتعكس بشكل جلي الإنخراط التام لجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز تعاون جنوب-جنوب متضامن وفاعل، والذي جعل منه جلالة الملك أحد أسس السياسة الخارجية للمملكة، خدمة لمصالح الشعوب الإفريقية الشقيقة .

وفي ما يلي لائحة الاتفاقات الموقعة:

- اتفاق يهم إنجاز مدينة رامسييل الجديدة، وقعه عن الجانب المغربي وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بن عبد الله، ورئيس مجلس إدارة مجموعة التهيئة العمران، بدر كانوني، وعن جانب جنوب السودان السيد ماييك آيي دونغ، وزير لدى الرئاسة،

- اتفاق عام للتعاون، وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجنوب السودان، دنغ ألور كول،

- إتفاق لتشجيع وحماية الاستثمار، وقعه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير المالية والتخطيط بجنوب السودان، ستيف ديو داو،

اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي في مجال الضرائب على الدخل، وقعها السيد محمد بوسعيد وستيف ديو داو،

- مذكرة تفاهم في المجال الفلاحي، وقعه وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والأمن الغذائي بالنيابة الجنوب سوداني، كورنليو كون نغو،

- مذكرة تفاهم تهم التعاون الصناعي ، وقعها وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير التجارة والصناعة بجنوب السودان، موس حسن اييت،

- مذكرة تفاهم تهم التعاون في قطاع المعادن، وقعته بالأحرف الأولى المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، أمينة بنخضرة، والمدير العام لمديرية التنمية المعدنية بجنوب السودان، تونغجانغ أواك تونغجانغ،

- إتفاق تعاون في مجال التكوين المهني، وقعه عن الجانب المغربي المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، العربي بنشيخ، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال، وعن الجانب الجنوب سوداني، جواك أغوك أنيار، المدير العام للتعليم التقني والتدريب المهني بوزارة التربية العامة والتعليم،

- مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب و فيدرالية جنوب السودان للمقاولات والمشغلين، وقعته رئيسة الاتحاد العام، مريم بنصالح، ورئيس فيدرالية الأعمال بجنوب السودان ، أيي دوانغ أيي.