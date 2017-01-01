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لينوفو تقدم خصائص جديدة ومتميزة في حواسيبها

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 22:03 لينوفو تقدم خصائص جديدة ومتميزة في حواسيبها | اقتصاد
لينوفو تقدم خصائص جديدة ومتميزة في حواسيبها
نظمت شركة لينوفو للحواسيب بالدارالبيضاء ندوة صحفية, قدمت من خلالها مجموعة من الخصائص الجديدة التي تتميز بها الحواسيب.

شوف تيفي:

نظمت شركة لينوفو للحواسيب بالدارالبيضاء ندوة صحفية, قدمت من خلالها مجموعة من الخصائص الجديدة التي تتميز بها الحواسيب.
ومن أهمها, مساعدة الزبائن والمستهلكين على العمل بشكل سلس, مما يسهل عليهم الإشتغال بكل أريحية من خلال مجموعة من الإبتكارات المميزة, وكذا في طريقة الإشتغال اليومية. كما يمكن حمل حاسوب لينوفو إلى أي مكان بفضل خفة وزنه وإمكانية تفكيكه من لوحة المفاتيح.

وتعتبر شركة لينوفو للحواسيب السوق المغربي مهما جدا, كما تأخده مركزا للتعامل مع الزبناء من إفريقيا الشمالية والغربية, وكذا مع كل المهتمين بمجال التكنولوجيا.

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لينوفو تقدم خصائص جديدة ومتميزة في حواسيبها

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