 خطير.. مغاربة يعيشون الرعب بسبب قنبلة في طائرة متجهة إلى الناظور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير.. مغاربة يعيشون الرعب بسبب قنبلة في طائرة متجهة إلى الناظور | دولي

خطير.. مغاربة يعيشون الرعب بسبب قنبلة في طائرة متجهة إلى الناظور

عاجل..فاجعة تهز البيضاء: حريق مهول بمنزل آيل للسقوط بالمدينة القديمة..وهذا عددا الضحايا المصابين+صور | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز البيضاء: حريق مهول بمنزل آيل للسقوط بالمدينة القديمة..وهذا عددا الضحايا

يا ربي السلامة..مجزرة حقيقة: سيدة ذبحت ابنتها من الوريد وأضرمت النار في منزل أسرتها في الراشيدية..وهذه هي التفاصيل المؤلمة والصادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..مجزرة حقيقة: سيدة ذبحت ابنتها من الوريد وأضرمت النار في منزل أسرتها في

فيديو مثير..بعد قرارته المثيرة للجدل:ترامب يطرد صحافياً وجه له سؤالا صادماً | دولي

فيديو مثير..بعد قرارته المثيرة للجدل:ترامب يطرد صحافياً وجه له سؤالا صادماً

بالصورة.. مباشرة بعد إقصاء الأسود من كأس أمم إفريقيا: نجم المنتخب المغربي في برنامج رشيد شو..وها شكون | صحافة

بالصورة.. مباشرة بعد إقصاء الأسود من كأس أمم إفريقيا: نجم المنتخب المغربي في برنامج رشيد شو..وها

الملك يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية جنوب السودان | بوليتيك

الملك يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية جنوب السودان

بالفيديو...بعد فضيحة فيديوهات التشهير: الفنانة تحيحيت ترد على اتهامات شقيقتها الخطيرةفي أول خروج إعلامي على شوف تيفي | ثقافة و فنون

بالفيديو...بعد فضيحة فيديوهات التشهير: الفنانة ''تحيحيت'' ترد على اتهامات شقيقتها الخطيرة''في أول

تصريح مثير..جنات المغربية هدرات بالمصرية وحكرات سعد المجرد+فيديو | ثقافة و فنون

تصريح مثير..جنات المغربية هدرات بالمصرية وحكرات سعد المجرد+فيديو

دعوة لعقد جمع عام عادي للفدرالية المغربية للإعلام | صحافة

دعوة لعقد جمع عام عادي للفدرالية المغربية للإعلام

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

خطير.. مغاربة يعيشون الرعب بسبب قنبلة في طائرة متجهة إلى الناظور

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 20:57 خطير.. مغاربة يعيشون الرعب بسبب قنبلة في طائرة متجهة إلى الناظور | دولي
خطير.. مغاربة يعيشون الرعب بسبب قنبلة في طائرة متجهة إلى الناظور
عاش ركاب طائرة كانت قادمة من بلجيكا إلى مطار العروي بالناظور لحظات عصيبة، بعدما عثرت الشرطة البلجيكية على ما اشتبهت في أنه ''قنبلة'' في إحدى حقائب المسافرين.

''شوف تيفي''

عاش ركاب طائرة كانت قادمة من بلجيكا إلى مطار العروي بالناظور لحظات عصيبة، بعدما عثرت الشرطة البلجيكية على ما اشتبهت في أنه ''قنبلة'' في إحدى حقائب المسافرين.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر غدا الخميس، فإن السلطات الأمنية في مطار ''أنتورين'' رفعت درجة التأهب إلى حالتها القصوى،حيث قامت بنشر عناصرها في محيط المطار وتشديد المراقبة على مداخله،كما أنها أخلت المطار بصفة كاملة تحسبا لوقوع هجوم إرهابي.

وأضافت اليومية بأن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إن السلطات الأمنية، أطلقت تحذيرات من وجود مخططات إرهابية تستهدف مطار ''أنتورين'' قبل أن تعمد إلى طلب تعزيزات أمنية تحسبا لتطورات محتملة، وقد حققت الشرطة لساعات مع كل ركاب الطائرة وأغلبهم مغاربة للتوصل إلى صاحب الحقيبة التي وصفت بأنها تحتوي على مواد مشبوهة مؤكدة بأن الشرطة البلجيكية التي رفعت من درجة تأهبها منذ التفجيرات التي استهدفت مطار بروكسيل قبل شهور،عمدت إلى استعمال كلاب مدربة لاكتشاف محتوى الحقيبة.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مطار العروي الناظور قنبلة الحقائب المسافرين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فيديو مثير..بعد قرارته المثيرة للجدل:ترامب يطرد صحافياً وجه له سؤالا صادماً | دولي

فيديو مثير..بعد قرارته المثيرة للجدل:ترامب يطرد صحافياً وجه له سؤالا صادماً

بالفيديو..بعد منعه للمسلمين من دخول أمريكا: تقرير تلفزيوني مثير يكشف علاقة ترامب العائلية والمهنية باليهود.. | دولي

بالفيديو..بعد منعه للمسلمين من دخول أمريكا: تقرير تلفزيوني مثير يكشف علاقة ترامب العائلية والمهنية باليهود..

بالفيديو.. مشاهد مؤلمة من داخل مسجد كيبيك بكندا الذي قتل به مغربي | دولي

بالفيديو.. مشاهد مؤلمة من داخل مسجد كيبيك بكندا الذي قتل به مغربي

يا ربي السلامة..مقتل طفل بعد سقوطه من أعلى سلم كهربائي في المول+صور وفيديو مرعب | دولي

يا ربي السلامة..مقتل طفل بعد سقوطه من أعلى سلم كهربائي في المول+صور وفيديو مرعب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو سلمى رشيد مخلوعة وتتجري حفيانة..وها علاش | زووم
منذ 53 دقيقة

شوفو سلمى رشيد مخلوعة وتتجري حفيانة..وها علاش

صادم..ممثل مغربي شهير يفجرها باكيا...أسيدنا رَاه حكرونا وقهرونا ومابغيناش نسمحوا فبلادنا ونخدموا عند البراني | بــووز

صادم..ممثل مغربي شهير يفجرها باكيا...أسيدنا رَاه حكرونا وقهرونا ومابغيناش نسمحوا فبلادنا ونخدموا عند البراني

مصري تيبيع الحوت فمدينة فاس شوفو آش دارو ليه المغاربة من بعد الماتش ديال المغرب ومصر | بــووز

مصري تيبيع الحوت فمدينة فاس شوفو آش دارو ليه المغاربة من بعد الماتش ديال المغرب ومصر

الفنانة تحيحيت ترد على اتهامات شقيقتها الخطيرةفي أول خروج إعلامي | تسجيلات صوتية

الفنانة ''تحيحيت'' ترد على اتهامات شقيقتها الخطيرة''في أول خروج إعلامي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير.. مغاربة يعيشون الرعب بسبب قنبلة في طائرة متجهة إلى الناظور | دولي
منذ 12 دقيقة

خطير.. مغاربة يعيشون الرعب بسبب قنبلة في طائرة متجهة إلى الناظور

عاجل..فاجعة تهز البيضاء: حريق مهول بمنزل آيل للسقوط بالمدينة القديمة..وهذا عددا الضحايا المصابين+صور | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز البيضاء: حريق مهول بمنزل آيل للسقوط بالمدينة القديمة..وهذا عددا الضحايا

يا ربي السلامة..مجزرة حقيقة: سيدة ذبحت ابنتها من الوريد وأضرمت النار في منزل أسرتها في الراشيدية..وهذه هي التفاصيل المؤلمة والصادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..مجزرة حقيقة: سيدة ذبحت ابنتها من الوريد وأضرمت النار في منزل أسرتها في

فيديو مثير..بعد قرارته المثيرة للجدل:ترامب يطرد صحافياً وجه له سؤالا صادماً | دولي

فيديو مثير..بعد قرارته المثيرة للجدل:ترامب يطرد صحافياً وجه له سؤالا صادماً

﻿ ﻿
اليوم 12:35 GMT

عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.