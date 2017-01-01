خطير.. مغاربة يعيشون الرعب بسبب قنبلة في طائرة متجهة إلى الناظور ﻿

عاش ركاب طائرة كانت قادمة من بلجيكا إلى مطار العروي بالناظور لحظات عصيبة، بعدما عثرت الشرطة البلجيكية على ما اشتبهت في أنه ''قنبلة'' في إحدى حقائب المسافرين.

''شوف تيفي''

عاش ركاب طائرة كانت قادمة من بلجيكا إلى مطار العروي بالناظور لحظات عصيبة، بعدما عثرت الشرطة البلجيكية على ما اشتبهت في أنه ''قنبلة'' في إحدى حقائب المسافرين.



وحسب يومية المساء في عددها الصادر غدا الخميس، فإن السلطات الأمنية في مطار ''أنتورين'' رفعت درجة التأهب إلى حالتها القصوى،حيث قامت بنشر عناصرها في محيط المطار وتشديد المراقبة على مداخله،كما أنها أخلت المطار بصفة كاملة تحسبا لوقوع هجوم إرهابي.

وأضافت اليومية بأن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إن السلطات الأمنية، أطلقت تحذيرات من وجود مخططات إرهابية تستهدف مطار ''أنتورين'' قبل أن تعمد إلى طلب تعزيزات أمنية تحسبا لتطورات محتملة، وقد حققت الشرطة لساعات مع كل ركاب الطائرة وأغلبهم مغاربة للتوصل إلى صاحب الحقيبة التي وصفت بأنها تحتوي على مواد مشبوهة مؤكدة بأن الشرطة البلجيكية التي رفعت من درجة تأهبها منذ التفجيرات التي استهدفت مطار بروكسيل قبل شهور،عمدت إلى استعمال كلاب مدربة لاكتشاف محتوى الحقيبة.