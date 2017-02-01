عاجل..فاجعة تهز البيضاء: حريق مهول بمنزل آيل للسقوط بالمدينة القديمة..وهذا عددا الضحايا المصابين+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن حي لوبيلا بالمدينة القديمة للبيضاء، شهد قبل قليل من يومه الأربعاء، حريقا مهولا بأحد المنازل، ما أسفر عن إصابة طفلين بحروق جد خطيرة.

''سوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن حي لوبيلا بالمدينة القديمة للبيضاء، شهد قبل قليل من يومه الأربعاء، حريقا مهولا بأحد المنازل، ما أسفر عن إصابة طفلين بحروق جد خطيرة.



وحسب مصدر ''شوف تيفي'' من عين المكان، فإن الحريق اندلع في منزل آيل للسقوط كان به شقيقان يبلغان من العمر على التوالي ''4 سنوات و 9 أشهر''، لوحدهما نظرا لغياب والدتهما، موضحا بأن أسباب هذا الحريق ما تزال مجهولة إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

وأضاف المصدر ذاته بأن شاحنة للوقاية المدينة، حلت بعين المكان، وتمكنت من إخماد النيران، بينما تم نقل ضحيتي هذا الحريق إلى المستشفى في حالة جد حرجة خاصة الشقيق الأصغر البالغ9 أشهر والذي تم وضعه بقسم الحروق في حالة خطيرة .