فيديو مثير..بعد قرارته المثيرة للجدل:ترامب يطرد صحافياً وجه له سؤالا صادماً ﻿

نشر الإعلامي بقناة الجزيرة السوري فيصل القاسم، على حسابه الخاص بالفايسبوك، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يطرد صحفيا أجنبيا طرح عليه سؤالا صادما.

''شوف تيفي''

نشر الإعلامي بقناة الجزيرة السوري فيصل القاسم، على حسابه الخاص بالفايسبوك، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يطرد صحفيا أجنبيا طرح عليه سؤالا صادما.

وحسب فيصل القاسم في تديونته المرافقة للفيديو فإن الصحفي الذي تم طرده من الندوة الصحفية الخاصة بالرئيس الأمريكي، وجه سؤالا لهذا الأخير بخصوص سياسته الفاشية ضد الأجانب.

وكتب مقدم برنامج الاتجاه المعاكس إلى جانب الفيديو '' الرئيس الأمريكي يطرد صحفياً أمريكيا من أصل أجنبي لأنه سأله سؤالاً عن سياساته الفاشية ضد الأجانب.. ومساعد ترامب يدفع الصحفي خارج المؤتمر الصحفي ويقول له:'' اخرجوا من بلادنا..'' العالم يتجه إلى الهاوية مع هذا الرئيس الفاشي الجديد'' يقول ترامب .



