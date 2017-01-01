 فيديو مثير..بعد قرارته المثيرة للجدل:ترامب يطرد صحافياً وجه له سؤالا صادماً ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو مثير..بعد قرارته المثيرة للجدل:ترامب يطرد صحافياً وجه له سؤالا صادماً | دولي

فيديو مثير..بعد قرارته المثيرة للجدل:ترامب يطرد صحافياً وجه له سؤالا صادماً

بالصورة.. مباشرة بعد إقصاء الأسود من كأس أمم إفريقيا: نجم المنتخب المغربي في برنامج رشيد شو..وها شكون | صحافة

بالصورة.. مباشرة بعد إقصاء الأسود من كأس أمم إفريقيا: نجم المنتخب المغربي في برنامج رشيد شو..وها

الملك يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية جنوب السودان | بوليتيك

الملك يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية جنوب السودان

بالفيديو...بعد فضيحة فيديوهات التشهير: الفنانة تحيحيت ترد على اتهامات شقيقتها الخطيرةفي أول خروج إعلامي على شوف تيفي | ثقافة و فنون

بالفيديو...بعد فضيحة فيديوهات التشهير: الفنانة ''تحيحيت'' ترد على اتهامات شقيقتها الخطيرة''في أول

تصريح مثير..جنات المغربية هدرات بالمصرية وحكرات سعد المجرد+فيديو | ثقافة و فنون

تصريح مثير..جنات المغربية هدرات بالمصرية وحكرات سعد المجرد+فيديو

دعوة لعقد جمع عام عادي للفدرالية المغربية للإعلام | صحافة

دعوة لعقد جمع عام عادي للفدرالية المغربية للإعلام

خبر جد مفرح.. وأخيرا روسيا تكتشف علاجا رخيصا ضد مرض السيدا | مجتمع

خبر جد مفرح.. وأخيرا روسيا تكتشف علاجا رخيصا ضد مرض السيدا

لميس ترفع دعوى الطلاق والسبب مهند | ثقافة و فنون

لميس ترفع دعوى الطلاق والسبب مهند

أخنوش يعين كبار أطر حزب الحمامة منسقين بمختلف مناطق المملكة ورشيد الطالبي العلمي أبرزهم... | بوليتيك

أخنوش يعين كبار أطر حزب الحمامة منسقين بمختلف مناطق المملكة و''رشيد الطالبي العلمي'' أبرزهم...

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

فيديو مثير..بعد قرارته المثيرة للجدل:ترامب يطرد صحافياً وجه له سؤالا صادماً

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 20:04 فيديو مثير..بعد قرارته المثيرة للجدل:ترامب يطرد صحافياً وجه له سؤالا صادماً | دولي
فيديو مثير..بعد قرارته المثيرة للجدل:ترامب يطرد صحافياً وجه له سؤالا صادماً
نشر الإعلامي بقناة الجزيرة السوري فيصل القاسم، على حسابه الخاص بالفايسبوك، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يطرد صحفيا أجنبيا طرح عليه سؤالا صادما.

''شوف تيفي''

نشر الإعلامي بقناة الجزيرة السوري فيصل القاسم، على حسابه الخاص بالفايسبوك، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يطرد صحفيا أجنبيا طرح عليه سؤالا صادما.

وحسب فيصل القاسم في تديونته المرافقة للفيديو فإن الصحفي الذي تم طرده من الندوة الصحفية الخاصة بالرئيس الأمريكي، وجه سؤالا لهذا الأخير بخصوص سياسته الفاشية ضد الأجانب.

وكتب مقدم برنامج الاتجاه المعاكس إلى جانب الفيديو '' الرئيس الأمريكي يطرد صحفياً أمريكيا من أصل أجنبي لأنه سأله سؤالاً عن سياساته الفاشية ضد الأجانب.. ومساعد ترامب يدفع الصحفي خارج المؤتمر الصحفي ويقول له:'' اخرجوا من بلادنا..'' العالم يتجه إلى الهاوية مع هذا الرئيس الفاشي الجديد'' يقول ترامب .

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي أجنبي الجزيرة الفايسبوك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو..بعد منعه للمسلمين من دخول أمريكا: تقرير تلفزيوني مثير يكشف علاقة ترامب العائلية والمهنية باليهود.. | دولي

بالفيديو..بعد منعه للمسلمين من دخول أمريكا: تقرير تلفزيوني مثير يكشف علاقة ترامب العائلية والمهنية باليهود..

بالفيديو.. مشاهد مؤلمة من داخل مسجد كيبيك بكندا الذي قتل به مغربي | دولي

بالفيديو.. مشاهد مؤلمة من داخل مسجد كيبيك بكندا الذي قتل به مغربي

يا ربي السلامة..مقتل طفل بعد سقوطه من أعلى سلم كهربائي في المول+صور وفيديو مرعب | دولي

يا ربي السلامة..مقتل طفل بعد سقوطه من أعلى سلم كهربائي في المول+صور وفيديو مرعب

بالصور.. حارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستخدم خدعة مذهلة لحمايته | دولي

بالصور.. حارس الرئيس الأمريكي ''دونالد ترامب'' يستخدم خدعة مذهلة لحمايته

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو سلمى رشيد مخلوعة وتتجري حفيانة..وها علاش | زووم
منذ 14 دقيقة

شوفو سلمى رشيد مخلوعة وتتجري حفيانة..وها علاش

صادم..ممثل مغربي شهير يفجرها باكيا...أسيدنا رَاه حكرونا وقهرونا ومابغيناش نسمحوا فبلادنا ونخدموا عند البراني | بــووز

صادم..ممثل مغربي شهير يفجرها باكيا...أسيدنا رَاه حكرونا وقهرونا ومابغيناش نسمحوا فبلادنا ونخدموا عند البراني

مصري تيبيع الحوت فمدينة فاس شوفو آش دارو ليه المغاربة من بعد الماتش ديال المغرب ومصر | بــووز

مصري تيبيع الحوت فمدينة فاس شوفو آش دارو ليه المغاربة من بعد الماتش ديال المغرب ومصر

الفنانة تحيحيت ترد على اتهامات شقيقتها الخطيرةفي أول خروج إعلامي | تسجيلات صوتية

الفنانة ''تحيحيت'' ترد على اتهامات شقيقتها الخطيرة''في أول خروج إعلامي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو مثير..بعد قرارته المثيرة للجدل:ترامب يطرد صحافياً وجه له سؤالا صادماً | دولي
منذ 26 دقيقة

فيديو مثير..بعد قرارته المثيرة للجدل:ترامب يطرد صحافياً وجه له سؤالا صادماً

بالصورة.. مباشرة بعد إقصاء الأسود من كأس أمم إفريقيا: نجم المنتخب المغربي في برنامج رشيد شو..وها شكون | صحافة

بالصورة.. مباشرة بعد إقصاء الأسود من كأس أمم إفريقيا: نجم المنتخب المغربي في برنامج رشيد شو..وها

الملك يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية جنوب السودان | بوليتيك

الملك يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية جنوب السودان

بالفيديو...بعد فضيحة فيديوهات التشهير: الفنانة تحيحيت ترد على اتهامات شقيقتها الخطيرةفي أول خروج إعلامي على شوف تيفي | ثقافة و فنون

بالفيديو...بعد فضيحة فيديوهات التشهير: الفنانة ''تحيحيت'' ترد على اتهامات شقيقتها الخطيرة''في أول

﻿ ﻿
اليوم 12:35 GMT

عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.