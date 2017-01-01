 بث مباشر : مصر VS بوركينا فاسو - نصف نهائي كان 2017 ﻿
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بث مباشر : مصر VS بوركينا فاسو - نصف نهائي كان 2017

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 19:44 بث مباشر : مصر VS بوركينا فاسو - نصف نهائي كان 2017 | سبور
بث مباشر : مصر VS بوركينا فاسو - نصف نهائي كان 2017
مصر VS بوركينا فاسو - نصف نهائي كان 2017

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مصر VS بوركينا فاسو - نصف نهائي كان 2017

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