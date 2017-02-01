بالصورة.. مباشرة بعد إقصاء الأسود من كأس أمم إفريقيا: نجم المنتخب المغربي في برنامج رشيد شو..وها شكون ﻿

نشر الإعلامي رشيد العلالي قبل قليل على صفحته بالفايسبوك، صورتين للاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم مهدي بنعطية وفيصل فجر، وطلب من متتبعي برنامجه ''رشيد شو'' اختيار احدهما للحضور معه في البرنامج.

''شوف تيفي''

نشر الإعلامي رشيد العلالي قبل قليل على صفحته بالفايسبوك، صورتين للاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم مهدي بنعطية وفيصل فجر، وطلب من متتبعي برنامجه ''رشيد شو'' اختيار احدهما للحضور معه في البرنامج.

وفور نشر العلالي لهذا الاقتراح، تفاعل المغاربة بشكل كبير، حيث تمنى عدد كبير منهم مشاهدة فيصل فجر نظرا للأداء المتميز الذي قدمه خلال كأس أمم إفريقيا، في حين استغل آخرون الفرصة لتوجيه اللوم لعميد المنتخب المغربي مهدي بنعطية لأنه حسب اعتقادهم كان سببا في الإقصاء أمام المنتخب المصري.