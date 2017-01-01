الملك يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية جنوب السودان ﻿

''شوف تيفي''+''و م ع''
أجرى الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي بجوبا مباحثات على انفراد، مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت.
وكان الملك محمد السادس، قد حل ظهر اليوم الأربعاء بـ ''جوبا'' عاصمة جنوب السودان، قادماإليها من إثيوبيا التي حضر بها فعاليات قمة الاتحاد الإفريقي 28.
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