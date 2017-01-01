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محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

الملك يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية جنوب السودان

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 19:07 الملك يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية جنوب السودان | بوليتيك
الملك يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية جنوب السودان
أجرى الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي بجوبا مباحثات على انفراد، مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت.

 ''شوف تيفي''+''و م ع''

 

أجرى الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي بجوبا مباحثات على انفراد، مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت.

وكان الملك محمد السادس، قد حل ظهر اليوم الأربعاء بـ ''جوبا'' عاصمة جنوب السودان، قادماإليها من إثيوبيا التي حضر بها فعاليات قمة الاتحاد الإفريقي 28.

 

 

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس رئيس الجهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت

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