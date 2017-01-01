بالفيديو...بعد فضيحة فيديوهات التشهير: الفنانة ''تحيحيت'' ترد على اتهامات شقيقتها الخطيرة''في أول خروج إعلامي على'' شوف تيفي'' ﻿

في أول خروج اعلامي لها بعد الاتهامات الموجهة لها من طرف شقيقتها , أكدت نجمة الأغنية الأمازيغية ''فاطمة بانو'' المعروفة بـ''تيحيحيت''، المتواجدة حاليا بالديار الفرنسية، أن كل الاتهامات التي وجهتها لها

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر/ ماريا جعدود





في أول خروج اعلامي لها بعد الاتهامات الموجهة لها من طرف شقيقتها , أكدت نجمة الأغنية الأمازيغية ''فاطمة بانو'' المعروفة بـ''تيحيحيت''، المتواجدة حاليا بالديار الفرنسية، أن كل الاتهامات التي وجهتها لها شقيقتها عارية من الصحة بل مجرد اشاعات.





وأضافت ''تيحيحت'' بلغة متأثرة خلال اتصال هاتفي مع قناة ''شوف تيفي''، أنها لم تتلق قط أية شكاية من شقيقتها في هذا الموضوع مضيفة أن والدها هو من يتحمل مسؤولية ما وصفته بالخطأ , بحكم أن الشقيقتين تحملان نفس الاسم ''فاطمة''.





وقالت الفنانة الأمازيغية أنها كانت دائمة التواصل مع شقيقتيها بمدينة أكادير وأنها كانت تمد لها يد المساعدة المادية والمعنوية , و لكنها فجأة صدمت من أشرطة الفيديو التي نشرت في حقها مؤكدة أنها لم تزور أبدا أية وثيقة أو عقد ,و أن كل وثائقها التي تم إنجازها سنة 1982 سليمة.



و طلبت ''تيحيحيت'' من أختها التي عقدت قرانها سنة 1972 , الكف عن التشهير بها و الإساءة لها قائلة ''فين كانت هذا السيدة 50 سنة هذي , الى كان عندها هي ورجلها شي مشكل ولا شي موصيبة مع الدولة و ماقدراتش دير وراقها و بغات ديرهم على ظهري الله و أعلم''.



وكانت عدد من المواقع الاجتماعية قد تداولت فيديو لشقيقة ''فاطمة تحيحيت'' تتهمها بأخد نسخة من عقد ازدياد شقيقتها الكبرى و قدمتها إلى الإدارة لطلب البطاقة الوطنية الخاصة بها و حصلت عليها بإسم أختها الكبيرة ''فاطمة بانو'' وبالتالي تم إلغاء طلب البطاقة الوطنية لشقيقتها الكبرى وغيرها من الاتهامات الخطيرة .





