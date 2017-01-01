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تصريح مثير..جنات المغربية هدرات بالمصرية وحكرات سعد المجرد+فيديو

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 18:31 تصريح مثير..جنات المغربية هدرات بالمصرية وحكرات سعد المجرد+فيديو | ثقافة و فنون
تصريح مثير..جنات المغربية هدرات بالمصرية وحكرات سعد المجرد+فيديو
خرجت الفنانة المغربية جنات، في تصريح مثير في إحدى الندوات، كشفت خلاله بأن الفنان سعد المجرد لا يستطيع الغناء باللهجة المصرية.

 ''شوف تيفي''

 خرجت الفنانة المغربية جنات، في تصريح مثير في إحدى الندوات، كشفت خلاله بأن الفنان سعد المجرد لا يستطيع الغناء باللهجة المصرية.

وأوضحت جنات بأن الأشخاص الذين تتعامل معهم مصريون، ولهذا فإنها تتفوق في الغناء باللهجة المصرية، عكس سعد المجرد الذي يستطيع الغناء فقط باللهجة المغربية.

وتداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو، حيث اعتبر العديد من عشاق ''المعلم'' هذا التصريح بالصادم، لأنه يقلل من القدرة الفنية الكبيرة للمجرد، موضحين بأن اسمه ظهر في الشرق الأوسط قبل جنات وتمكن خلال مشاركته في برنامج ''سوبر ستار'' اللبناني من الغناء باللهجتين اللبنانية والمصرية بشكل متميز، لكنه اختار مع ذلك الغناء باللهجة المغربية في تحد كبير منه لترويجها وتسويقها عكس جنات التي تغني بلهجة لا تعبر أبدا عن هويتها المغربية .

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