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دعوة لعقد جمع عام عادي للفدرالية المغربية للإعلام

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 18:20 دعوة لعقد جمع عام عادي للفدرالية المغربية للإعلام | صحافة
دعوة لعقد جمع عام عادي للفدرالية المغربية للإعلام
يسعدنا أن نخبركم أن الفدرالية المغربية للإعلام ستعقد يوم الخميس 9 فبراير 2017 على الساعة الحادية عشرة، بمقر قناة ''شوف تيفي'' الكائن بشارع إبراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي عمارة 4 شقة 3 – المعاريف.

شوف تيفي

يسعدنا أن نخبركم أن الفدرالية المغربية للإعلام ستعقد يوم الخميس 9 فبراير 2017 على الساعة الحادية عشرة، بمقر قناة ''شوف تيفي'' الكائن بشارع إبراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي عمارة 4 شقة 3 – المعاريف.

الجمع العام العادي للفدرالية لمناقشة التقريرين الأدبي و المالي وكذا انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي ومناقشة مستقبل الفدرالية في أفق انفتاحها على مختلف الأطياف الإعلامية ببلادنا وفتح باب الإنخراطات للملتحقين الجدد.

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دعوة لعقد جمع عام عادي للفدرالية المغربية للإعلام

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