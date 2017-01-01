دعوة لعقد جمع عام عادي للفدرالية المغربية للإعلام ﻿

يسعدنا أن نخبركم أن الفدرالية المغربية للإعلام ستعقد يوم الخميس 9 فبراير 2017 على الساعة الحادية عشرة، بمقر قناة ''شوف تيفي'' الكائن بشارع إبراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي عمارة 4 شقة 3 – المعاريف.

شوف تيفي



يسعدنا أن نخبركم أن الفدرالية المغربية للإعلام ستعقد يوم الخميس 9 فبراير 2017 على الساعة الحادية عشرة، بمقر قناة ''شوف تيفي'' الكائن بشارع إبراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي عمارة 4 شقة 3 – المعاريف.

الجمع العام العادي للفدرالية لمناقشة التقريرين الأدبي و المالي وكذا انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي ومناقشة مستقبل الفدرالية في أفق انفتاحها على مختلف الأطياف الإعلامية ببلادنا وفتح باب الإنخراطات للملتحقين الجدد.