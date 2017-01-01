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خبر جد مفرح.. وأخيرا روسيا تكتشف علاجا رخيصا ضد مرض السيدا

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 17:55 خبر جد مفرح.. وأخيرا روسيا تكتشف علاجا رخيصا ضد مرض السيدا | مجتمع
خبر جد مفرح.. وأخيرا روسيا تكتشف علاجا رخيصا ضد مرض السيدا
كشفت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الأربعاء، بأن العالم الروسي الشهير أندريه كازلوف،خطط من مدينة سانت بطرسبورغ، لإطلاق علاج ضد فيروس نقص المناعة المكتسبة ''الإيدز''.

 ''شوف تيفي''

 كشفت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الأربعاء، بأن العالم الروسي الشهير أندريه كازلوف،خطط من مدينة سانت بطرسبورغ، لإطلاق علاج ضد فيروس نقص المناعة المكتسبة ''الإيدز''.

وأكدت الوكالة بأن العالم المذكور، أشار إلى أن سعر هذا العلاج رخيص، وسوف يكون بمتناول الجميع، مشيرة إلى أن هناك جهات مهتمة تقوم بتمويل هذه الدراسات، حيث اكتشف العالم أن الإصابة بهذا المرض تتم فقط عبر جسيمة واحدة من الفيروس، وحصلت على اسم ''عنق الزجاجة''، وأصبح هذا الاكتشاف أساسا لسلسلة من الاكتشافات الجديدة.

وأضاف الوكالة نقلا عن موقع ''لايف '' الروسي بأن كازلوف، قال إنه تم تخصيص منحة خاصة من مؤسسة العلوم الروسية لمتابعة الدراسة حول هذا الاكتشاف ''عنق الزجاجة''، وأكد أن التجارب السريرية انتقلت إلى المرحلة الثانية، وسوف يقدم اللقاح ضد فيروس نقص المناعة المكتسبة في عام 2030.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي العلاج السيدا الاكتشاف كازلوف عنق الزجاجة

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