لميس ترفع دعوى الطلاق والسبب مهند ﻿

قررت النجمة التركية توبا بويوكستون رفقة زوجها أنور سايلاك رفع دعوى الطلاق بعد زواج دام 5 سنوات أنجبا خلالها توأمين.

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قررت النجمة التركية توبا بويوكستون رفقة زوجها أنور سايلاك رفع دعوى الطلاق بعد زواج دام 5 سنوات أنجبا خلالها توأمين.

وحسب مصادر تركية، فإن الإنفصال بين الزوجين جاء بسبب المشاهد الساخنة والرومانسية لتوبا والمعروفة بلميس في مسلسل الجميلة والشجاع رفقة النجم كيفانش تاتلتونغ الملقب بمهند، ما جعلت العلاقة بين الزوجين الشهيرين تتوثر.

في حين أكدت مصادر أخرى أن السبب الرئيسي للطلاق راجع لإهمالهما طفلتيهما والإنشغال بالتمثيل، ما دفعهماأن يوكلان محامي لرفع دعوى الطلاق خلال الأيام المقبلة.

وكانت توبا وزوجها أنور قد تزوجا سنة 2011 بالعاصمة الفرنسية باريس وأنجبا سنة 2012 ابنتيهما التوأم مايا وتوبراك.