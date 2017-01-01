 لميس ترفع دعوى الطلاق والسبب مهند ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تصريح مثير..جنات المغربية هدرات بالمصرية وحكرات سعد المجرد+فيديو | ثقافة و فنون

تصريح مثير..جنات المغربية هدرات بالمصرية وحكرات سعد المجرد+فيديو

دعوة لعقد جمع عام عادي للفدرالية المغربية للإعلام | صحافة

دعوة لعقد جمع عام عادي للفدرالية المغربية للإعلام

خبر جد مفرح.. وأخيرا روسيا تكتشف علاجا رخيصا ضد مرض السيدا | مجتمع

خبر جد مفرح.. وأخيرا روسيا تكتشف علاجا رخيصا ضد مرض السيدا

لميس ترفع دعوى الطلاق والسبب مهند | ثقافة و فنون

لميس ترفع دعوى الطلاق والسبب مهند

أخنوش يعين منسقين جدد لحزب الحمامة بمختلف مناطق المملكة ولقجع أبرزهم... | بوليتيك

أخنوش يعين منسقين جدد لحزب الحمامة بمختلف مناطق المملكة و''لقجع'' أبرزهم...

بالصور..بعد تصريحاتها المثيرة و غنائها في الملاهي الليلية ..هيفاء المغربية تعود للساحة الفنية و ها شنو كتصور | ثقافة و فنون

بالصور..بعد تصريحاتها المثيرة و غنائها في الملاهي الليلية ..هيفاء المغربية تعود للساحة الفنية و ها

جورج وسوف يكشف حقيقة مرض بشار الأسد | ثقافة و فنون

جورج وسوف يكشف حقيقة مرض بشار الأسد

عاجل.. لورا بريول التي تتهم سعد المجرد حصلات وهربات من المواجهة مع البوليس..وها شنو وقع | ثقافة و فنون

عاجل.. لورا بريول التي تتهم سعد المجرد حصلات وهربات من المواجهة مع البوليس..وها شنو وقع

عاجل..استنفار أمني بسوق درب عمر بالبيضاء.. وها شنو واقع+صور | حوادث و حقوق

عاجل..استنفار أمني بسوق درب عمر بالبيضاء.. وها شنو واقع+صور

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

لميس ترفع دعوى الطلاق والسبب مهند

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 17:46 لميس ترفع دعوى الطلاق والسبب مهند | ثقافة و فنون
لميس ترفع دعوى الطلاق والسبب مهند
قررت النجمة التركية توبا بويوكستون رفقة زوجها أنور سايلاك رفع دعوى الطلاق بعد زواج دام 5 سنوات أنجبا خلالها توأمين.

شوف تيفي

 قررت النجمة التركية توبا بويوكستون رفقة زوجها أنور سايلاك رفع دعوى الطلاق بعد زواج دام 5 سنوات أنجبا خلالها توأمين.

وحسب مصادر تركية، فإن الإنفصال بين الزوجين جاء بسبب المشاهد الساخنة والرومانسية لتوبا والمعروفة بلميس في مسلسل الجميلة والشجاع رفقة النجم كيفانش تاتلتونغ الملقب بمهند، ما جعلت العلاقة بين الزوجين الشهيرين تتوثر.

 في حين أكدت مصادر أخرى أن السبب الرئيسي للطلاق راجع لإهمالهما طفلتيهما والإنشغال بالتمثيل، ما دفعهماأن يوكلان محامي لرفع دعوى الطلاق خلال الأيام المقبلة.

 وكانت توبا وزوجها أنور قد تزوجا سنة 2011 بالعاصمة الفرنسية باريس وأنجبا سنة 2012 ابنتيهما التوأم مايا وتوبراك.

 

 

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

لميس الطلاق ثقافة وفنون شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

تصريح مثير..جنات المغربية هدرات بالمصرية وحكرات سعد المجرد+فيديو | ثقافة و فنون

تصريح مثير..جنات المغربية هدرات بالمصرية وحكرات سعد المجرد+فيديو

بالصور..بعد تصريحاتها المثيرة و غنائها في الملاهي الليلية ..هيفاء المغربية تعود للساحة الفنية و ها شنو كتصور | ثقافة و فنون

بالصور..بعد تصريحاتها المثيرة و غنائها في الملاهي الليلية ..هيفاء المغربية تعود للساحة الفنية و ها شنو كتصور

جورج وسوف يكشف حقيقة مرض بشار الأسد | ثقافة و فنون

جورج وسوف يكشف حقيقة مرض بشار الأسد

عاجل.. لورا بريول التي تتهم سعد المجرد حصلات وهربات من المواجهة مع البوليس..وها شنو وقع | ثقافة و فنون

عاجل.. لورا بريول التي تتهم سعد المجرد حصلات وهربات من المواجهة مع البوليس..وها شنو وقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عبد الرحمان العدوي : عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي مجهود ملكي خالص | بــووز
منذ 8 دقائق

عبد الرحمان العدوي : عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي مجهود ملكي خالص

فيديو نادر..ها منين جاب مول البندير اغنية العيطة الي تشهر بيها‎ | قنوات أخرى

فيديو نادر..ها منين جاب مول البندير اغنية العيطة الي تشهر بيها‎

بالفيديو..هذه حقيقة انتشار القمل في رؤوس التلاميذ بالمؤسسات التعليمية بمدينة فاس | خارج البلاطو

بالفيديو..هذه حقيقة انتشار'' القمل'' في رؤوس التلاميذ بالمؤسسات التعليمية بمدينة فاس

بالفيديو..تصريح جد مؤثر من أم مكلومة..ولدي هو لي كان خدام عليا قتلوه ليا البْناية وخلاوني مقطوعة..للمساعدة | حالة خاصة

بالفيديو..تصريح جد مؤثر من أم مكلومة..ولدي هو لي كان خدام عليا قتلوه ليا البْناية وخلاوني مقطوعة..للمساعدة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

تصريح مثير..جنات المغربية هدرات بالمصرية وحكرات سعد المجرد+فيديو | ثقافة و فنون
منذ 6 دقائق

تصريح مثير..جنات المغربية هدرات بالمصرية وحكرات سعد المجرد+فيديو

دعوة لعقد جمع عام عادي للفدرالية المغربية للإعلام | صحافة

دعوة لعقد جمع عام عادي للفدرالية المغربية للإعلام

خبر جد مفرح.. وأخيرا روسيا تكتشف علاجا رخيصا ضد مرض السيدا | مجتمع

خبر جد مفرح.. وأخيرا روسيا تكتشف علاجا رخيصا ضد مرض السيدا

لميس ترفع دعوى الطلاق والسبب مهند | ثقافة و فنون

لميس ترفع دعوى الطلاق والسبب مهند

﻿ ﻿
اليوم 12:35 GMT

عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.