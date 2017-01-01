أخنوش يعين منسقين جدد لحزب الحمامة بمختلف مناطق المملكة و''لقجع'' أبرزهم... ﻿

بعد أن تم الإعلان عن تعيين المنسقين الجدد لحزب التجمع الوطني للأحرار لمختلف جهات المغرب، أعلن حزب الحمامة عن اسم المنسقين الجهويين الجديدين ليكتمل العدد الجديد للمنسقين الجهويين للحزب والذي حدد

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر





بعد أن تم الإعلان عن تعيين المنسقين الجدد لحزب التجمع الوطني للأحرار لمختلف جهات المغرب، أعلن حزب الحمامة عن اسم المنسقين الجهويين الجديدين ليكتمل العدد الجديد للمنسقين الجهويين للحزب والذي حدد في 200 منسق عوض 500.





وحملت اللائحة الجديدة التي أعلن عنها أمس الثلاثاء، وفي خطوة مفاجئة تعويض '' محمد بوهريز '' بالرئيس السابق لمجلس النواب «رشيد الطالبي العلمي'' على رأس تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة طنجة تطوان.





وجاءت اللائحة الجديدة لحزب أخنوش بمفاجأة أخرى أكثر إثارة بعد تعيين رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم ''فوزي لقجع''، منسقا جهويا للحزب بالجهة الشرقية.





وكان حزب الحمامة قد عين كل من ''محمد بوسعيد''، وزير الاقتصاد والمالية في حكومة تصريف الأعمال، منسقا للحزب على رأس جهة الدار البيضاء سطات، و ''امباركة بوعيدة'' الوزيرة المنتدبة في الخارجية سابقا، منسقة على لجهة كلميم واد نون، فيما سيرأس محمد عبو، الوزير المنتدب في التجارة سابقا، تنسيقية الحزب بجهة فاس مكناس.



''مولاي حفيظ العلمي'' وزير التجارة والصناعة في حكومة تصريف الأعمال كلف بدوره كما جاء في لائحة المنسقين الجهويين الجدد بالإشراف على تنسيقية جهة مراكش آسفي، في الوقت الذي سيرأس '' حميد البهجة'' تنسيقية جهة سوس ماسة.



اللائحة كذلك تضمنت اسم ''مصطفى رداد'' مكلفا عن تنسيقية جهة خنيفرة بني ملال , أما الوزير السابق للصيد البحري سعيد شباعتو فقد أسندت له مسؤولية جهة درعة تافيلالت، في الوقت الذي آلت مسؤولية تنسيقية الأقاليم الجنوبية لـ''محمد غوزمة'', فيما من المرتقب أن يقود أنيس بيرو، وزير الجالية المغربية وشؤون الهجرة في حكومة تصريف الأعمال سفينة تنسيقية الحزب بالمغاربة المقيمين بالخارج.





التعيينات الجديدة التي أقدم عليها أخنوش الأمين العام الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار يأتي في إطار مقاربة، تهدف إلى ضخ دماء جديدة قوية ومؤثرة في هياكله بمختلف ربوع الوطن حسب موقع الحزب على الانترنيت.





