بالصور..بعد تصريحاتها المثيرة و غنائها في الملاهي الليلية ..هيفاء المغربية تعود للساحة الفنية و ها شنو كتصور ﻿

بعد تصريحاتها المثيرة حول تخلي المخرجين عنها،تعود الفنانة المغربية كريمة وساط للوسط الفني من خلال سلسلة كوميدية تحمل عنوان ''شن طن''.

شوف تيفي:ماريا جعدود



بعد تصريحاتها المثيرة حول تخلي المخرجين عنها،تعود الفنانة المغربية كريمة وساط للوسط الفني من خلال سلسلة كوميدية تحمل عنوان ''شن طن''.

وحسب مصادر شوف تيفي،تجسد هيفاء المغربية دور البطولة إلى جانب مراد العشابي في السلسلة التي يخرجها المخرج ''وليد فهيم'' والذي وضع ثقته الكاملة فيها لتتمكن من مواصلة مسيرتها الفنية.

وكانت كريمة قد كشفت في حوار أجرته معها شوف تيفي عن معاناتها بعدما تخلى عنها الجميع بعدما فقدت وزنها ..



