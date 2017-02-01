 جورج وسوف يكشف حقيقة مرض بشار الأسد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. لورا بريول التي تتهم سعد المجرد حصلات وهربات من المواجهة مع البوليس..وها شنو وقع | ثقافة و فنون

عاجل.. لورا بريول التي تتهم سعد المجرد حصلات وهربات من المواجهة مع البوليس..وها شنو وقع

عاجل..استنفار أمني بسوق درب عمر بالبيضاء.. وها شنو واقع+صور | حوادث و حقوق

عاجل..استنفار أمني بسوق درب عمر بالبيضاء.. وها شنو واقع+صور

خطير..إطلاق الرصاص على أشهر ممثلة هندية في بوليود | ثقافة و فنون

خطير..إطلاق الرصاص على أشهر ممثلة هندية في بوليود

مثير..حجز كمية كبيرة من قرقوبي ديال الحب بالناظور قادمة من بلجيكا | حوادث و حقوق

مثير..حجز كمية كبيرة من قرقوبي ديال الحب بالناظور قادمة من بلجيكا

بالفيديو..بعد منعه للمسلمين من دخول أمريكا: تقرير تلفزيوني مثير يكشف علاقة ترامب العائلية والمهنية باليهود.. | دولي

بالفيديو..بعد منعه للمسلمين من دخول أمريكا: تقرير تلفزيوني مثير يكشف علاقة ترامب العائلية

بالفيديو..حشود غفيرة من مواطني دولة جنوب السودان تستقبل الملك محمد السادس وترحب به | بوليتيك

بالفيديو..حشود غفيرة من مواطني دولة جنوب السودان تستقبل الملك محمد السادس وترحب به

عاجل..وصول الملك محمد السادس إلى جنوب السودان | بوليتيك

عاجل..وصول الملك محمد السادس إلى جنوب السودان

الملك محمد السادس يغادر أديس أبابا في ختام زيارة للجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا | بوليتيك

الملك محمد السادس يغادر أديس أبابا في ختام زيارة للجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا

بالفيديو.. مشاهد مؤلمة من داخل مسجد كيبيك بكندا الذي قتل به مغربي | دولي

بالفيديو.. مشاهد مؤلمة من داخل مسجد كيبيك بكندا الذي قتل به مغربي

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

جورج وسوف يكشف حقيقة مرض بشار الأسد

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 17:24 جورج وسوف يكشف حقيقة مرض بشار الأسد | ثقافة و فنون
جورج وسوف يكشف حقيقة مرض بشار الأسد
نفى الفنان السوري جورج وسوف من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر الأخبار التي راجت حول الحالة الصحية لرئيس سوريا بشار الأسد، حيث كتب ''إن الرئيس الأسد بألف خير وبصحة جيدة، وكل ما يُقال

شوف تيفي

 نفى الفنان السوري جورج وسوف من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر الأخبار التي راجت حول الحالة الصحية لرئيس سوريا بشار الأسد، حيث كتب ''إن الرئيس الأسد بألف خير وبصحة جيدة، وكل ما يُقال عنه ما هو إلا شائعات مغرضة. وبإذن الله ستبقى سوريا وسيبقى الغالي بشار الأسد قائدا لها يحميها ويحمي شعبها ».

جدير بالذكر أنه راجت مؤخرا أخبار تُفيد بأن بشار الأسد طريح الفراش وهو في حالة صحية خطيرة بعض الشيء، ما جعل الرئيس يخرج ببيان ينفي من خلاله الشائعات, وقد كانت تدوينة إعلامي الجزيرة الشهير فيصل القاسم انتشرت بسرعة مذهلة تخبر فيها الرأي العام السوري والعربي بمرض بشار الأسد .

 

 جورج وسوف يكشف حقيقة مرض بشار الأسدجورج وسوف يكشف حقيقة مرض بشار الأسد

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

دولي شوف تيفي بشار الأسد جورج وسوف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. لورا بريول التي تتهم سعد المجرد حصلات وهربات من المواجهة مع البوليس..وها شنو وقع | ثقافة و فنون

عاجل.. لورا بريول التي تتهم سعد المجرد حصلات وهربات من المواجهة مع البوليس..وها شنو وقع

خطير..إطلاق الرصاص على أشهر ممثلة هندية في بوليود | ثقافة و فنون

خطير..إطلاق الرصاص على أشهر ممثلة هندية في بوليود

مثير..الفنان المصري عمرو دياب يتزوج بفنانة في السر !!..وهذه هي هويتها وصورها | ثقافة و فنون

مثير..الفنان المصري عمرو دياب يتزوج بفنانة في السر !!..وهذه هي هويتها وصورها

عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية | ثقافة و فنون

عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو نادر..ها منين جاب مول البندير اغنية العيطة الي تشهر بيها‎ | قنوات أخرى
منذ 44 دقيقة

فيديو نادر..ها منين جاب مول البندير اغنية العيطة الي تشهر بيها‎

بالفيديو..هذه حقيقة انتشار القمل في رؤوس التلاميذ بالمؤسسات التعليمية بمدينة فاس | خارج البلاطو

بالفيديو..هذه حقيقة انتشار'' القمل'' في رؤوس التلاميذ بالمؤسسات التعليمية بمدينة فاس

بالفيديو..تصريح جد مؤثر من أم مكلومة..ولدي هو لي كان خدام عليا قتلوه ليا البْناية وخلاوني مقطوعة..للمساعدة | حالة خاصة

بالفيديو..تصريح جد مؤثر من أم مكلومة..ولدي هو لي كان خدام عليا قتلوه ليا البْناية وخلاوني مقطوعة..للمساعدة

بالفيديو.. لحظة وصول الملك محمد السادس الى جمهورية جنوب السودان | قنوات أخرى

بالفيديو.. لحظة وصول الملك محمد السادس الى جمهورية جنوب السودان

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

جورج وسوف يكشف حقيقة مرض بشار الأسد | ثقافة و فنون
منذ 2 دقائق

جورج وسوف يكشف حقيقة مرض بشار الأسد

عاجل.. لورا بريول التي تتهم سعد المجرد حصلات وهربات من المواجهة مع البوليس..وها شنو وقع | ثقافة و فنون

عاجل.. لورا بريول التي تتهم سعد المجرد حصلات وهربات من المواجهة مع البوليس..وها شنو وقع

عاجل..استنفار أمني بسوق درب عمر بالبيضاء.. وها شنو واقع+صور | حوادث و حقوق

عاجل..استنفار أمني بسوق درب عمر بالبيضاء.. وها شنو واقع+صور

خطير..إطلاق الرصاص على أشهر ممثلة هندية في بوليود | ثقافة و فنون

خطير..إطلاق الرصاص على أشهر ممثلة هندية في بوليود

﻿ ﻿
اليوم 12:35 GMT

عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.