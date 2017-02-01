جورج وسوف يكشف حقيقة مرض بشار الأسد ﻿

شوف تيفي
نفى الفنان السوري جورج وسوف من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر الأخبار التي راجت حول الحالة الصحية لرئيس سوريا بشار الأسد، حيث كتب ''إن الرئيس الأسد بألف خير وبصحة جيدة، وكل ما يُقال عنه ما هو إلا شائعات مغرضة. وبإذن الله ستبقى سوريا وسيبقى الغالي بشار الأسد قائدا لها يحميها ويحمي شعبها ».
جدير بالذكر أنه راجت مؤخرا أخبار تُفيد بأن بشار الأسد طريح الفراش وهو في حالة صحية خطيرة بعض الشيء، ما جعل الرئيس يخرج ببيان ينفي من خلاله الشائعات, وقد كانت تدوينة إعلامي الجزيرة الشهير فيصل القاسم انتشرت بسرعة مذهلة تخبر فيها الرأي العام السوري والعربي بمرض بشار الأسد .
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