عاجل.. لورا بريول التي تتهم سعد المجرد حصلات وهربات من المواجهة مع البوليس..وها شنو وقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' التي تتهم سعد المجرد باغتصابها ، تخلفت عن الحضور إلى الدائرة الأمنية بباريس، بالرغم من توصلها باستدعاء من الشرطة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن الفتاة الفرنسية "لورا بريول" التي تتهم سعد المجرد باغتصابها ، تخلفت عن الحضور إلى الدائرة الأمنية بباريس، بالرغم من توصلها باستدعاء من الشرطة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن بريول، ادعت بأنها على موعد مع الطبيب المشرف على حالتها الصحية وبالتالي لا يمكنها الحضور للمثول أمام الشرطة.

وأضاف المصدر ذاته بأن المحامي المكلف بالدفاع عن الفتاة الفرنسية، حضر إلى الدائرة الأمنية وحيدا، حيث قدم عدة مبررات توضح الأسباب التي دفعتها إلى عدم الحضور.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" بأن هناك احتمالا كبيرا أن غياب الفتاة الفرنسية قد يكون مقصودا من أجل التهرب من أسئلة الشرطة خلال التحقيق معها، حتى لا تنكشف خدعها وكذبها .