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عاجل..استنفار أمني بسوق درب عمر بالبيضاء.. وها شنو واقع+صور

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 16:56 عاجل..استنفار أمني بسوق درب عمر بالبيضاء.. وها شنو واقع+صور | حوادث و حقوق
عاجل..استنفار أمني بسوق درب عمر بالبيضاء.. وها شنو واقع+صور
تعرف ساحة النصر أمام سوق درب عمر بالبيضاء في هذه اللحظات استنفار أمني كبير، وتواجد كثيف للسلطات بمختلف أشكالها وتلاوينها.

"شوف تيفي"

 تعرف ساحة النصر أمام سوق درب عمر بالبيضاء في هذه اللحظات استنفار أمني كبير، وتواجد كثيف للسلطات بمختلف أشكالها وتلاوينها.

وحسب مصدر"شوف تيفي" فإن هذا التواجد الأمني الكبير، يأتي من أجل تأمين الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها أساتذة المشروع الحكومي10 آلاف إطار، عشية اليوم الأربعاء.

وأوضح المصدر ذاته بأن هناك احتمالا كبيرا بأن تعرف هذه الوقفة مشاركة المئات من الأساتذة المحتجين.

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