خطير..إطلاق الرصاص على أشهر ممثلة هندية في بوليود ﻿

"شوف تيفي"
كادت الفنانة الهندية "ديبيكا بادوكون"، أن تفارق الحياة، بعد أن تعرضت لإطلاق النار من قبل مجموعة من الأشخاص، وذلك خلال قيامها بتصوير الفيلم التاريخي "Padmavati"، مع النجم "ورانفير سينغ".
وحسب وكالة سبوتنيك" الروسية" فقد قام عدد من النشطاء الذين ينتمون لإحدى الجماعات المتشددة، المسماة "راجبوت"، بالاعتداء علي فريق العمل خلال تصوير فيلم "Padmavati" في حصن تاريخي بمدينة جايبور والتشاجر معهم، وقد حاول المعتدون تخريب المعدات، لاعتقادهم بأن الفيلم يشوه الحقائق التاريخية، ويقدم حقائق خاطئة حول شخصية "Padmavati".
وأضافت الوكالة الروسية بأن المجموعة التي تنتمي لسكان المنطقة، قامت بالتعدي على فريق العمل بالسب والقذف بالإضافة إلى إطلاق أعيرة نارية، ما أدى إلى توقف التصوير.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.