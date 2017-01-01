خطير..إطلاق الرصاص على أشهر ممثلة هندية في بوليود ﻿

كادت الفنانة الهندية ''ديبيكا بادوكون''، أن تفارق الحياة، بعد أن تعرضت لإطلاق النار من قبل مجموعة من الأشخاص، وذلك خلال قيامها بتصوير الفيلم التاريخي ''Padmavati''، مع النجم ''ورانفير سينغ''.

"شوف تيفي"



كادت الفنانة الهندية "ديبيكا بادوكون"، أن تفارق الحياة، بعد أن تعرضت لإطلاق النار من قبل مجموعة من الأشخاص، وذلك خلال قيامها بتصوير الفيلم التاريخي "Padmavati"، مع النجم "ورانفير سينغ".



وحسب وكالة سبوتنيك" الروسية" فقد قام عدد من النشطاء الذين ينتمون لإحدى الجماعات المتشددة، المسماة "راجبوت"، بالاعتداء علي فريق العمل خلال تصوير فيلم "Padmavati" في حصن تاريخي بمدينة جايبور والتشاجر معهم، وقد حاول المعتدون تخريب المعدات، لاعتقادهم بأن الفيلم يشوه الحقائق التاريخية، ويقدم حقائق خاطئة حول شخصية "Padmavati".



وأضافت الوكالة الروسية بأن المجموعة التي تنتمي لسكان المنطقة، قامت بالتعدي على فريق العمل بالسب والقذف بالإضافة إلى إطلاق أعيرة نارية، ما أدى إلى توقف التصوير.