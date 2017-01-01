مثير..حجز كمية كبيرة من قرقوبي ديال الحب بالناظور قادمة من بلجيكا ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، بتعاون مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، صباح أمس الثلاثاء، من توقيف أربعة أشخاص على خلفية البحث المنجز في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، بتعاون مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، صباح أمس الثلاثاء، من توقيف أربعة أشخاص على خلفية البحث المنجز في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في مخدر الإكستازي.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، اليوم الأربعاء، أن عمليات التوقيف جاءت بعدما حجزت مصالح الأمن الوطني والجمارك بميناء الناظور، مساء أول أمس الاثنين، 47 ألف و870 قرصا من مخدر الإكستازي ملفوفة في حقائب سفر غير مصحوبة، وذلك على متن حافلة للنقل الدولي قادمة من مدينة أنفرس ببلجيكا في اتجاه مدينة وجدة.

وأضاف المصدر أن التحريات الأولية التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من توقيف سائقي الحافلة ومساعدهما، قبل أن يتم توقيف مشتبه فيه رابع بمدينة وجدة، بعدما تقدم إلى وكالة الأسفار لاستلام الحقائب التي كانت تحتوي على أقراص الإكستازي، مدليا ببطاقة تعريف السيدة المرسلة إليها تلك الحقائب، والتي تبين بأنها متوفية منذ أربع سنوات.

وأشار إلى أن عمليات التفتيش المنجزة، أسفرت عن ضبط كميات إضافية من مخدر الإكستازي داخل حقائب سفر أخرى كانت على متن نفس الحافلة بلغت 59 ألف قرص، لتصل الكمية الإجمالية المحجوزة في إطار هذه القضية 106 آلاف و870 قرصا من الإكستازي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة، بتنسيق مع السلطات الأمنية البلجيكية، لتحديد جميع الامتدادات الوطنية والدولية لهذه الشبكة الإجرامية، وتوقيف جميع المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية.