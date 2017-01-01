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بالفيديو..بعد منعه للمسلمين من دخول أمريكا: تقرير تلفزيوني مثير يكشف علاقة ترامب العائلية والمهنية باليهود..

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 16:27 بالفيديو..بعد منعه للمسلمين من دخول أمريكا: تقرير تلفزيوني مثير يكشف علاقة ترامب العائلية والمهنية باليهود.. | دولي
بالفيديو..بعد منعه للمسلمين من دخول أمريكا: تقرير تلفزيوني مثير يكشف علاقة ترامب العائلية والمهنية باليهود..
مباشرة بعد أن أصدر قرارا، يمنع بموجبه مواطني 7 دول من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، ظهر تقرير تلفزيوني مثير، سلط الضوء على القوة اليهودية المحيطة بالرئيس الجديد لأكبر دولة في العالم دونالد

"شوف تيفي"

مباشرة بعد أن أصدر قرارا، يمنع بموجبه مواطني 7 دول من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، ظهر تقرير تلفزيوني مثير، سلط الضوء على القوة اليهودية المحيطة بالرئيس الجديد لأكبر دولة في العالم دونالد ترامب داخل بيته، وفي شركاته، و في البيت الأبيض وأيضا في دوائر صناعة القرار.

ويكشف هذا التقرير التلفزيوني، تفاصيل مثيرة عن أسرة ترامب، حيث أكد بأن ابنته إفانكا والتي تعتبر ذراعه اليمنى، اعتنقت اليهودية، وتزوجت بجيريد كوشنر الذي عينه ترامب وسيط سلام في الشرق الأوسط بالرغم من أنه يهودي مناصر لإسرائيل، بالإضافة إلى زواج ابنه الأكبر بيهودية تدعى فلنسيا هيدن، وأيضا ابنه بيتر المتزوج من يهودية تدعى لارا ياناسكا، و ابنته تيفاني التي ترتبط بعلاقة مع يهودي يدعى روس ميكانك.

وأشار هذا التقرير إلى أن جميع رؤساء شركات ترامب و نوابهم و كل المسؤولين من اليهود، موضحا في الوقت ذاته بأن جميع المحيطين به في الإدارة السياسية هم يهود، وخاصة مساعديه السياسيين في البيت الأبيض و في الإدارة الأمريكية.

ولم يكتف هذا التقرير المفصل بالكشف عن المحيط اليهودي لترامب في أسرته وعمله، بل أيضا بالتأكيد على أن أغلبية أصدقائه يعتنقون الديانة اليهودية.

 

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