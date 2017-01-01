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بالفيديو..حشود غفيرة من مواطني دولة جنوب السودان تستقبل الملك محمد السادس وترحب به

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 16:18 بالفيديو..حشود غفيرة من مواطني دولة جنوب السودان تستقبل الملك محمد السادس وترحب به | بوليتيك
بالفيديو..حشود غفيرة من مواطني دولة جنوب السودان تستقبل الملك محمد السادس وترحب به
حل الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، بعد ظهر اليوم الأربعاء بجوبا، في زيارة رسمية لجمهورية جنوب السودان، وهي الأولى التي يقوم بها لهذا البلد الشرق إفريقي.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 حل الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، بعد ظهر اليوم الأربعاء بجوبا، في زيارة رسمية لجمهورية جنوب السودان، وهي الأولى التي يقوم بها لهذا البلد الشرق إفريقي.

ولدى نزول الملك من الطائرة بمطار جوبا الدولي، وجد في استقباله رئيس جمهورية جنوب السودان فخامة سلفا كير ميارديت.

إثر ذلك، التحق قائدا البلدين بالمنصة الشرفية، حيث جرت تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين للبلدين.

بعد ذلك، استعرض الملك ورئيس جمهورية جنوب السودان تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على الملك كل من مستشار الشؤون الإسلامية بجمهورية جنوب السودان ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير الأمن القومي، ووزير مكتبي رئيس الجمهورية ووزير الإعلام والاتصال ورئيس هيئة أركان الجيش وأعضاء السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بجوبا.

وتقدم للسلام على رئيس جمهورية جنوب السودان أعضاء الوفد الرسمي المرافق للملك، والذي يضم على الخصوص، فؤاد عالي الهمة مستشار الملك، كما يضم الوفد محمد حصاد وزير الداخلية، وصلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بالنيابة، ونبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، وعزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير السياحة بالنيابة، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنيابة، والحسين الوردي وزير الصحة، وناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والجنرال دو ديفزيون عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ، والجنرال دوبريكاد عبد الكريم محمودي مفتش مصلحة الصحة العسكرية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

كما تقدم للسلام على الملك سفيره محمد ماء العينين وأعضاء البعثة الدبلوماسية المغربية.

وخصص للملك استقبال حماسي كبير داخل المطار ، ميزته العروض الفنية التي أدتها عدد من الفرق الفلكلورية المحلية.

وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية لمطار جوبا الدولي، تشكل الموكب الرسمي نحو إقامة الملك، وذلك وسط هتافات وتحايا حشود غفيرة من مواطني جنوب السودان الذين حجوا بكثافة للترحيب بمقدم الملك متمنين له مقاما سعيدا بأرض جنوب السودان.

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