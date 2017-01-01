عاجل..وصول الملك محمد السادس إلى جنوب السودان ﻿

علمت ''شوف تيفي '' بأن الملك محمد السادس، وصل قبل قليل من يومه الأربعاء إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي " بأن الملك محمد السادس، وصل قبل قليل من يومه الأربعاء إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

وكان الملك محمد السادس قد غادر مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، بعد زوال اليوم الأربعاء، أديس أبابا في ختام زيارة للجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة الملك لاثيوبيا، والتي توجت بعودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي، تميزت بالخطاب التاريخي الذي ألقاه يوم أمس الثلاثاء الملك أمام القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الإفريقي والذي أكد من خلاله بأن المغرب جزء من القارة الإفريقية.