 الملك محمد السادس يغادر أديس أبابا في ختام زيارة للجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير..حجز كمية كبيرة من قرقوبي ديال الحب بالناظور قادمة من بلجيكا | حوادث و حقوق

مثير..حجز كمية كبيرة من قرقوبي ديال الحب بالناظور قادمة من بلجيكا

بالفيديو..بعد منعه للمسلمين من دخول أمريكا: تقرير تلفزيوني مثير يكشف علاقة ترامب العائلية والمهنية باليهود.. | دولي

بالفيديو..بعد منعه للمسلمين من دخول أمريكا: تقرير تلفزيوني مثير يكشف علاقة ترامب العائلية

بالفيديو..حشود غفيرة من مواطني دولة جنوب السودان تستقبل الملك محمد السادس وترحب به | بوليتيك

بالفيديو..حشود غفيرة من مواطني دولة جنوب السودان تستقبل الملك محمد السادس وترحب به

عاجل..وصول الملك محمد السادس إلى جنوب السودان | بوليتيك

عاجل..وصول الملك محمد السادس إلى جنوب السودان

الملك محمد السادس يغادر أديس أبابا في ختام زيارة للجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا | بوليتيك

الملك محمد السادس يغادر أديس أبابا في ختام زيارة للجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا

بالفيديو.. مشاهد مؤلمة من داخل مسجد كيبيك بكندا الذي قتل به مغربي | دولي

بالفيديو.. مشاهد مؤلمة من داخل مسجد كيبيك بكندا الذي قتل به مغربي

يا ربي السلامة..مقتل طفل بعد سقوطه من أعلى سلم كهربائي في المول+صور وفيديو مرعب | دولي

يا ربي السلامة..مقتل طفل بعد سقوطه من أعلى سلم كهربائي في المول+صور وفيديو مرعب

حصري.. قناة إفريقية تكشف قوة الملك وأسرار التصويت على عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي ومناورة الخصوم | بووز

حصري.. قناة إفريقية تكشف قوة الملك وأسرار التصويت على عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي ومناورة

حصري.. أسرار تظهر لأول مرة حول اللباس الجديد الخاص برجال الشرطة+صور | بوليتيك

حصري.. أسرار تظهر لأول مرة حول اللباس الجديد الخاص برجال الشرطة+صور

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

الملك محمد السادس يغادر أديس أبابا في ختام زيارة للجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 16:01 الملك محمد السادس يغادر أديس أبابا في ختام زيارة للجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا | بوليتيك
الملك محمد السادس يغادر أديس أبابا في ختام زيارة للجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا
غادر الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، بعد زوال اليوم الأربعاء، أديس أبابا في ختام زيارة للجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 غادر الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، بعد زوال اليوم الأربعاء، أديس أبابا في ختام زيارة للجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لإثيوبيا.

وكان في وداع الملك لدى مغادرته مطار بولي الدولي، وزيرة الثقافة والسياحة الإثيوبية السيدة هيروت ولدماريام، وسفيرة الملك بأديس أبابا نزهة العلوي المحمدي، وأعضاء السفارة.

وبهذه المناسبة، استعرض الملك تشكيلة من حرس الشرف، قبل أن يقوم بتحية علم المملكة المغربية وعلم الاتحاد الإفريقي.

وتميزت زيارة الملك لاثيوبيا، والتي توجت بعودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي، بالخطاب التاريخي الذي ألقاه يوم أمس الثلاثاء أمام القمة الثامنة والعشرين للاتحاد، والذي قال فيه جلالته "كم هو جميل هذا اليوم، الذي أعود فيه إلى البيت، بعد طول غياب! كم هو جميل هذا اليوم، الذي أحمل فيه قلبي ومشاعري إلى المكان الذي أحبه فإفريقيا قارتي، وهي أيضا بيتي".

وشدد الملك في خطابه على أن "المغرب لا يدخل الاتحاد الإفريقي من الباب الضيق، وإنما من الباب الواسع"، مهيبا بالأمم الإفريقية الانخراط في الدينامية التي أطلقتها المملكة، وإعطاء دفعة جديدة للقارة برمتها.

وأكد الملك، بهذه المناسبة، أن المغرب اختار سبيل التضامن والسلم والوحدة، مجددا التزام المملكة من أجل تحقيق التنمية والرخاء للمواطن الإفريقي.

كما تميزت زيارة الملك لأديس أبابا، بالمباحثات التي أجراها مع عدد من قادة الدول الإفريقية، وحفل الاستقبال الذي أقامه على شرف قادة دول ورؤساء الحكومات المشاركين في الدورة الثامنة والعشرين لقمة الاتحاد الإفريقي.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الأناضول التركية، كشفت بأن الملك محمد السادس سيحل بعاصمة جنوب السودان "جوبا" اليوم الأربعاء.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وكالة الأناضول الاتحاد الإفريقي الملك محمد السادس أديس أبابا الدينامية جوبا الخطاب التاريخي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو..حشود غفيرة من مواطني دولة جنوب السودان تستقبل الملك محمد السادس وترحب به | بوليتيك

بالفيديو..حشود غفيرة من مواطني دولة جنوب السودان تستقبل الملك محمد السادس وترحب به

عاجل..وصول الملك محمد السادس إلى جنوب السودان | بوليتيك

عاجل..وصول الملك محمد السادس إلى جنوب السودان

حصري.. أسرار تظهر لأول مرة حول اللباس الجديد الخاص برجال الشرطة+صور | بوليتيك

حصري.. أسرار تظهر لأول مرة حول اللباس الجديد الخاص برجال الشرطة+صور

جامعة الدول العربية ترحب بعودة المغرب لعضوية الإتحاد الإفريقي | بوليتيك

جامعة الدول العربية ترحب بعودة المغرب لعضوية الإتحاد الإفريقي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هذه حقيقة انتشار القمل في رؤوس التلاميذ بالمؤسسات التعليمية بمدينة فاس | خارج البلاطو
منذ 11 دقيقة

بالفيديو..هذه حقيقة انتشار'' القمل'' في رؤوس التلاميذ بالمؤسسات التعليمية بمدينة فاس

بالفيديو..تصريح جد مؤثر من أم مكلومة..ولدي هو لي كان خدام عليا قتلوه ليا البْناية وخلاوني مقطوعة..للمساعدة | حالة خاصة

بالفيديو..تصريح جد مؤثر من أم مكلومة..ولدي هو لي كان خدام عليا قتلوه ليا البْناية وخلاوني مقطوعة..للمساعدة

بالفيديو.. لحظة وصول الملك محمد السادس الى جمهورية جنوب السودان | قنوات أخرى

بالفيديو.. لحظة وصول الملك محمد السادس الى جمهورية جنوب السودان

حكايتي فالحبس..شفار يعترف..كنت مقرقب و شفرت تيليفون و منين تبعني بوليسي ضربتو بجنوية..كندير هادشي حيث عائلتي فقيرة بزاف | علاش أنا فالحبس

حكايتي فالحبس..''شفار'' يعترف..كنت مقرقب و شفرت تيليفون و منين تبعني بوليسي ضربتو بجنوية..كندير هادشي حيث عائلتي فقيرة بزاف

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير..حجز كمية كبيرة من قرقوبي ديال الحب بالناظور قادمة من بلجيكا | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

مثير..حجز كمية كبيرة من قرقوبي ديال الحب بالناظور قادمة من بلجيكا

بالفيديو..بعد منعه للمسلمين من دخول أمريكا: تقرير تلفزيوني مثير يكشف علاقة ترامب العائلية والمهنية باليهود.. | دولي

بالفيديو..بعد منعه للمسلمين من دخول أمريكا: تقرير تلفزيوني مثير يكشف علاقة ترامب العائلية

بالفيديو..حشود غفيرة من مواطني دولة جنوب السودان تستقبل الملك محمد السادس وترحب به | بوليتيك

بالفيديو..حشود غفيرة من مواطني دولة جنوب السودان تستقبل الملك محمد السادس وترحب به

عاجل..وصول الملك محمد السادس إلى جنوب السودان | بوليتيك

عاجل..وصول الملك محمد السادس إلى جنوب السودان

﻿ ﻿
اليوم 12:35 GMT

عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.