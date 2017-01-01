بالفيديو.. مشاهد مؤلمة من داخل مسجد كيبيك بكندا الذي قتل به مغربي ﻿

تناقلت العديد من المواقع العالمية الكبرى مقطع فيديو، مثير، تم التقاطه من داخل مسجد المركز الإسلامي بكيبيك والذي شهد قبل يومين هجوما مسلحا أسقط 6 قتلى من بينهم مغربي، بالإضافة إلى إصابة آخرين.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من المواقع العالمية الكبرى مقطع فيديو، مثير، تم التقاطه من داخل مسجد المركز الإسلامي بكيبيك والذي شهد قبل يومين هجوما مسلحا أسقط 6 قتلى من بينهم مغربي، بالإضافة إلى إصابة آخرين.

ويُظهر هذا الفيديو، مشاهد مؤلمة من داخل المسجد، حيث انتشرت دماء الضحايا في العديد من جنباته، بالإضافة إلى أثار إطلاق الرصاص على جدار المسجد.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة كيبيك، اهتزت أول أمس الاثنين، بسبب هجوم مسلح، قام به طالب كندي تم اعتقاله،ما أسفر عن مقتل 6 مصلين "مغربي وتونسي وجزائريان، وآخران من دول إفريقيا جنوب الصحراء".