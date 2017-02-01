يا ربي السلامة..مقتل طفل بعد سقوطه من أعلى سلم كهربائي في المول+صور وفيديو مرعب ﻿

"شوف تيفي"
شهد مول تجاري بأوزبكستان فاجعة حقيقة، عقب سقوط طفل من سلم كهربائي، ما تسبب في مقتله على الفور، وذلك حسب ما كشف عنه موقع صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية.
وأوضحت الصحيفة بأن سيدة، كانت تحمل طفلها الرضيع خلال تواجدهما على السلم الكهربائي، إلا أنها فقدت التحكم به ليسقط من ذراعيها بطريقة مروعة من ارتفاع يعادل أربعة طوابق.
ونشرت "الدايلي ميل" مقطع فيديو يوثق لحظات الفاجعة المؤلمة، موضحة بأن الأم التي كانت ترتدي قميصا طويلا تعثرت، ما جعلها تفقد التحكم في رضيعها الذي سقط وفارق الحياة على الفور.
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