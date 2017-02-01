 حصري.. أسرار تظهر لأول مرة حول اللباس الجديد الخاص برجال الشرطة+صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

يا ربي السلامة..مقتل طفل بعد سقوطه من أعلى سلم كهربائي في المول+صور وفيديو مرعب | دولي

يا ربي السلامة..مقتل طفل بعد سقوطه من أعلى سلم كهربائي في المول+صور وفيديو مرعب

حصري.. قناة إفريقية تكشف قوة الملك وأسرار التصويت على عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي ومناورة الخصوم | بووز

حصري.. قناة إفريقية تكشف قوة الملك وأسرار التصويت على عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي ومناورة

حصري.. أسرار تظهر لأول مرة حول اللباس الجديد الخاص برجال الشرطة+صور | بوليتيك

حصري.. أسرار تظهر لأول مرة حول اللباس الجديد الخاص برجال الشرطة+صور

مثير.. أمير خليجي يحجز طائرة ركاب لـ 80 من الصقور..وهذه هي التفاصيل+صور | منوعات

مثير.. أمير خليجي يحجز طائرة ركاب لـ 80 من الصقور..وهذه هي التفاصيل+صور

بالصور.. حارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستخدم خدعة مذهلة لحمايته | دولي

بالصور.. حارس الرئيس الأمريكي ''دونالد ترامب'' يستخدم خدعة مذهلة لحمايته

مثير..صاحب سيارة فاخرة نْتاحل صفة نائب وكيل الملك وبغا يقولب البوليس في كازا..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مثير..صاحب سيارة فاخرة نْتاحل صفة نائب وكيل الملك وبغا يقولب البوليس في كازا..وها شنو وقع ليه

مثير..الفنان المصري عمرو دياب يتزوج بفنانة في السر !!..وهذه هي هويتها وصورها | ثقافة و فنون

مثير..الفنان المصري عمرو دياب يتزوج بفنانة في السر !!..وهذه هي هويتها وصورها

عاجل: خبر سار بخصوص الحالة الصحية للتوأم نسيمة التي أصيبت في رأسها خلال الاعتداء الإرهابي الذي هز ملهى ليلي بتركيا | مجتمع

عاجل: خبر سار بخصوص الحالة الصحية للتوأم نسيمة التي أصيبت في رأسها خلال الاعتداء الإرهابي الذي هز

عاجل..وأخيرا هذا هو مصير لصي فاس الخطيرين بعد أن هز فيديو سرقتهما لفتاة بطريقة مروعة الفايسبوك+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل..وأخيرا هذا هو مصير لصي فاس الخطيرين بعد أن هز فيديو سرقتهما لفتاة بطريقة مروعة

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

حصري.. أسرار تظهر لأول مرة حول اللباس الجديد الخاص برجال الشرطة+صور

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 14:55 حصري.. أسرار تظهر لأول مرة حول اللباس الجديد الخاص برجال الشرطة+صور | بوليتيك
حصري.. أسرار تظهر لأول مرة حول اللباس الجديد الخاص برجال الشرطة+صور
علمت ''سوف تيفي'' بأن المديرية العامة للأمن الوطني، تواصل تجديد وتغيير اللوازم المهنية الموضوعة رهن إشارة موظفيها ومصالحها الميدانية والمركزية، وذلك في سياق مشروعها المهيكل الرامي إلى التغيير

"شوف تيفي"

 علمت "سوف تيفي" بأن المديرية العامة للأمن الوطني، تواصل تجديد وتغيير اللوازم المهنية الموضوعة رهن إشارة موظفيها ومصالحها الميدانية والمركزية، وذلك في سياق مشروعها المهيكل الرامي إلى التغيير الكلي للزي الوظيفي للأمن الوطني وكذا الإكسسوارات الملحقة به.


وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر أمني مطلع فإن المديرية العامة للأمن الوطني، عمّمت على كافة الدراجيين العاملين في مختلف الوحدات الميدانية للشرطة، خوذة رأس جديدة بتجهيزات متطورة، لتمكينهم من الاضطلاع الأمثل بمهامهم النظامية، موضحا بأنه تم التمييز بين كوكبات الدراجيين الذين يعملون على متن الدراجات النارية ذات سعة المحرك الكبيرة، كشرطة السير والجولان وكوكبات خفر الأسفار الرسمية ، والتي تم تجهيزها بخوذات رأس مصنوعة من ألياف عضوية خفيفة وتسمح باستيعاب قوة ضغط كبيرة، ومجهزة بشاشتين مدمجتين لحجب الأشعة وتسمح بالرؤية في مختلف الوضعيات والأحوال الجوية، وموصولة بنظام للاتصال اللاسلكي وبمنظومة للتهوية من جهات مختلفة، فضلا عن احتوائها على معايير أمان مرتفعة، تسمح بتثبيت الذقن والرأس، بالإضافة إلى توفرها على ثلاث أحجام يتم التحكم فيها بشكل يتلاءم مع مختلف قياسات الرأس.

وأضاف المصدر ذاته بأن النوع الثاني من خودات الرأس، التي تم تخصيصها للدراجات ذات سعة المحرك المتوسطة، الموضوعة رهن إشارة الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة وكوكبات الدراجيين العاملين في دوريات الشرطة، تتوفر هي الأخرى على واقية أمامية غير قابلة للخدش وتتيح زاوية كبيرة للرؤية، ومعايير أمان مرتفعة لتثبين الذقن والرأس، فضلا عن شاشتين مدمجتين لحجب الأشعة، وتجهيزات داخلية تتكون من مواد مضادة للبكثيريات والعرق والحساسية، بالإضافة إلى اتصالها بمنظومة للاتصال اللاسلكي وتقنية البلوثوث.

وأكد ذات المصدر بأن مسلسل تحديث اللوازم المهنية الموضوعة رهن إشارة عناصر الشرطة لازال متواصلا، وسيشمل مختلف المعدات والتجهيزات الوظيفية بشكل يسمح بتطوير وعصرنة آليات العمل الشرطي.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الجولان كوكبات المديرية العامة للأمن الوطني الدراجيين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

جامعة الدول العربية ترحب بعودة المغرب لعضوية الإتحاد الإفريقي | بوليتيك

جامعة الدول العربية ترحب بعودة المغرب لعضوية الإتحاد الإفريقي

عاجل..بعد خطابه التاريخي بأديس أبابا: الملك محمد السادس يحل بجنوب السودان اليوم الأربعاء | بوليتيك

عاجل..بعد خطابه التاريخي بأديس أبابا: الملك محمد السادس يحل بجنوب السودان اليوم الأربعاء

الزعماء والقادة الأفارقة بالاتحاد الإفريقي يتخذون قرارا لبث مباريات كأس إفريقيا مجانا للشعوب الإفريقية | بوليتيك

الزعماء والقادة الأفارقة بالاتحاد الإفريقي يتخذون قرارا لبث مباريات كأس إفريقيا مجانا للشعوب الإفريقية

بعد عودة المغرب...البوليساريو تضع قدما خارج الإتحاد الإفريقي | بوليتيك

بعد عودة المغرب...البوليساريو تضع قدما خارج الإتحاد الإفريقي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نساء و رجال التعليم يطالبون يتعويضاتهم في وقفة احتجاجية بالرباط | بــووز
منذ 16 دقيقة

نساء و رجال التعليم يطالبون يتعويضاتهم في وقفة احتجاجية بالرباط

بالفيديو..عصابة فيها بنات و دراري شرملو شاب فكازا بالليل و منين شدوهو البوليس شوفو أشنو دارو لبنات | بــووز

بالفيديو..عصابة فيها بنات و دراري شرملو شاب فكازا بالليل و منين شدوهو البوليس شوفو أشنو دارو لبنات

فيديو التبوريشة: سعد المجرد يغني عن الملك محمد السادس | قنوات أخرى

فيديو التبوريشة: سعد المجرد يغني عن الملك محمد السادس

بالفيديو..دموع سيدة أرملة..عطاتني للا مريم كريمة فـ2006 حيث أنا كارية غير براكة فكازا..و منين كنمشي كيْجَريو عليا..أنا بغيت غير حقي | حالة خاصة

بالفيديو..دموع سيدة أرملة..عطاتني للا مريم كريمة فـ2006 حيث أنا كارية غير براكة فكازا..و منين كنمشي كيْجَريو عليا..أنا بغيت غير حقي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

يا ربي السلامة..مقتل طفل بعد سقوطه من أعلى سلم كهربائي في المول+صور وفيديو مرعب | دولي
منذ 4 دقائق

يا ربي السلامة..مقتل طفل بعد سقوطه من أعلى سلم كهربائي في المول+صور وفيديو مرعب

حصري.. قناة إفريقية تكشف قوة الملك وأسرار التصويت على عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي ومناورة الخصوم | بووز

حصري.. قناة إفريقية تكشف قوة الملك وأسرار التصويت على عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي ومناورة

حصري.. أسرار تظهر لأول مرة حول اللباس الجديد الخاص برجال الشرطة+صور | بوليتيك

حصري.. أسرار تظهر لأول مرة حول اللباس الجديد الخاص برجال الشرطة+صور

مثير.. أمير خليجي يحجز طائرة ركاب لـ 80 من الصقور..وهذه هي التفاصيل+صور | منوعات

مثير.. أمير خليجي يحجز طائرة ركاب لـ 80 من الصقور..وهذه هي التفاصيل+صور

﻿ ﻿
اليوم 12:35 GMT

عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.