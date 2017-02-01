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مثير.. أمير خليجي يحجز طائرة ركاب لـ 80 من الصقور..وهذه هي التفاصيل+صور

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 14:33 مثير.. أمير خليجي يحجز طائرة ركاب لـ 80 من الصقور..وهذه هي التفاصيل+صور | منوعات
مثير.. أمير خليجي يحجز طائرة ركاب لـ 80 من الصقور..وهذه هي التفاصيل+صور
نشرت العديد من المواقع العالمية، صورا من داخل طائرة ركاب، قيل بخصوصها بأن أميرا خليجيا حجزها ووضع بها 80 صقرا.

"شوف تيفي"

نشرت العديد من المواقع العالمية، صورا من داخل طائرة ركاب، قيل بخصوصها بأن أميرا خليجيا حجزها ووضع بها 80 صقرا.

وأوضحت المصادر ذاتها في كشفها عن تفاصيل هذه الصور، بأن شخصا يعمل في الطائرة قام بالتقاطها، وأكد بأن أميرا خليجيا لم يكشف عن هويته، قام بحجز مقاعد في الطائرة ووضع بها طيوره، خلال رحلته إلى إحدى الدول.

وأكدت ذات المصادر بأن الأمر لا يتعلق برحلة اقتصادية على متن الخطوط الجوية القطرية، لأن هذه الأخيرة تحدد عدد الصقور الممكن نقلها على متنها بستة فقط.

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المغرب شوف تيفي الصقور أمير سعودي الطائرة الخطوط الجوية القطرية المقاعد

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