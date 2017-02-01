 بالصور.. حارس الرئيس الأمريكي ''دونالد ترامب'' يستخدم خدعة مذهلة لحمايته ﻿
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بالصور.. حارس الرئيس الأمريكي ''دونالد ترامب'' يستخدم خدعة مذهلة لحمايته

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 14:30 بالصور.. حارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستخدم خدعة مذهلة لحمايته | دولي
بالصور.. حارس الرئيس الأمريكي ''دونالد ترامب'' يستخدم خدعة مذهلة لحمايته
خلق حارس الخدمة السرية المكلف بالحفاظ على سلامة الرئيس دونالد ترامب جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي ، و ذلك خلال مسيرة التنصيب نحو البيت الأبيض، بعدما ظهر الحارس بوضعية غريبة للغاية حيث بقيت

"شوف تيفي " : علاء الصنوبري

خلق حارس الخدمة السرية المكلف بالحفاظ على سلامة الرئيس دونالد ترامب جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي ، و ذلك خلال مسيرة التنصيب نحو البيت الأبيض، بعدما ظهر الحارس بوضعية غريبة للغاية حيث بقيت يده اليمنى في وضعية ثابتة و يده اليسرى تمسك باليمنى ، بشكل أثارت العديد من التكهنات حول السبب الذي جعله يقدم على هذا الأمر الغريب.

وبالرغم من المشي لعدة ساعات امتدت لنحو 3 كيلومترات و التصوير من زوايا مختلفة لوحظ حسب مصادر إعلامية أمريكية أن هذا الحارس لم يغير وضعية يده إطلاقا كأنه رجل آلي،في حين رجح رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن تكون هذه اليد مجرد يد وهمية بلاستيكية في حين أن اليدين الحقيقيتين ممسكتين بأسلحة تحت المعطف .

و تجدر الاشارة حسب نفس المصادر أن هذا الحارس أمريكي الجنسية وملقب بالكائن الفضائي ويعتبر من أخطر الحراس ويأتي في المرتبة الثانية من بعد عبدالمجيد عبد حمود الحارس الشخصي لرئيس الراحل صدام حسين.

دونالد ترامب

دونالد ترامب

دونالد ترامب

دونالد ترامب

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‫شوف تيفي

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شوف تيفي .علاء الصنوبري. الرئيس الامريكي. دونالد ترامب. حارس الشخصي.

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