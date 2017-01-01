مثير..صاحب سيارة فاخرة نْتاحل صفة نائب وكيل الملك وبغا يقولب البوليس في كازا..وها شنو وقع ليه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، شهدت اليوم الأربعاء، إحالة شخص على الوكيل العام للملك، بعد متابعته بتهم انتحال صفة ينظمها القانون وإصدار شيكات بدون رصيد.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، شهدت اليوم الأربعاء، إحالة شخص على الوكيل العام للملك، بعد متابعته بتهم انتحال صفة ينظمها القانون وإصدار شيكات بدون رصيد.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن إيقاف المعني بالأمر، تم في الساعات الأولى من أمس الثلاثاء، وبالتحديد في أحد السدود القضائية "براج" الموجودة بطريق أهل الغلام بالبرنوصي، حيث قام شرطي بإيقاف سيارة رمادية فاخرة من نوع "رونج روفر"، وخلال مطالبة صاحبها بوثائق السيارة ووثائقه الشخصية، ادعى بأنه نائب وكيل الملك بأحد المحاكم، إلا أن الشرطي طالبه ببطاقته الوطنية وخلال تنقيطها تبين له بأنه عاطل عن العمل وينتحل صفة نائب لوكيل الملك.

وأضاف المصدر ذاته بأن الشرطي، سارع إلى إبلاغ رئيس المنطقة الأمنية للبرنوصي الذي حل بعين المكان، وقام بإيقاف المعني بأمر من الوكيل العام للمحكمة الابتدائية، موضحا بأن تفتيش سيارة الموقوف أسفر عن حجز العديد من الشيكات بدون رصيد والتي كان يستخدمها في النصب على ضحاياه.