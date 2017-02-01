 مثير..الفنان المصري عمرو دياب يتزوج بفنانة في السر !!..وهذه هي هويتها وصورها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير.. أمير خليجي يحجز طائرة ركاب لـ 80 من الصقور..وهذه هي التفاصيل+صور | منوعات

مثير.. أمير خليجي يحجز طائرة ركاب لـ 80 من الصقور..وهذه هي التفاصيل+صور

بالصور.. حارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستخدم خدعة مذهلة لحمايته | دولي

بالصور.. حارس الرئيس الأمريكي ''دونالد ترامب'' يستخدم خدعة مذهلة لحمايته

مثير..صاحب سيارة فاخرة نْتاحل صفة نائب وكيل الملك وبغا يقولب البوليس في كازا..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مثير..صاحب سيارة فاخرة نْتاحل صفة نائب وكيل الملك وبغا يقولب البوليس في كازا..وها شنو وقع ليه

مثير..الفنان المصري عمرو دياب يتزوج بفنانة في السر !!..وهذه هي هويتها وصورها | ثقافة و فنون

مثير..الفنان المصري عمرو دياب يتزوج بفنانة في السر !!..وهذه هي هويتها وصورها

عاجل: خبر سار بخصوص الحالة الصحية للتوأم نسيمة التي أصيبت في رأسها خلال الاعتداء الإرهابي الذي هز ملهى ليلي بتركيا | مجتمع

عاجل: خبر سار بخصوص الحالة الصحية للتوأم نسيمة التي أصيبت في رأسها خلال الاعتداء الإرهابي الذي هز

عاجل..وأخيرا هذا هو مصير لصي فاس الخطيرين بعد أن هز فيديو سرقتهما لفتاة بطريقة مروعة الفايسبوك+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل..وأخيرا هذا هو مصير لصي فاس الخطيرين بعد أن هز فيديو سرقتهما لفتاة بطريقة مروعة

عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية | ثقافة و فنون

عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية

الأمن يداهم وكرا في فاس..وها شنو لقاو عند فتاة وشخص ملقب بـ السوكو | حوادث و حقوق

الأمن يداهم وكرا في فاس..وها شنو لقاو عند فتاة وشخص ملقب بـ ''السوكو''

هذا هو ثمن بيع هاتف الزعيم النازي هيتلر | منوعات

هذا هو ثمن بيع هاتف الزعيم النازي هيتلر

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

مثير..الفنان المصري عمرو دياب يتزوج بفنانة في السر !!..وهذه هي هويتها وصورها

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 14:07 مثير..الفنان المصري عمرو دياب يتزوج بفنانة في السر !!..وهذه هي هويتها وصورها | ثقافة و فنون
مثير..الفنان المصري عمرو دياب يتزوج بفنانة في السر !!..وهذه هي هويتها وصورها
كشفت مجلة ''سيتي'' المهتمة بأخبار الفنانين، اليوم الأربعاء، عن وجود تخمينات تؤكد وجود لقاءات سرية بين الفنان عمرو دياب والفنانة الشابة المصرية دينا الشربيني، و تشير الأخبار المسربة إلى قرب الارتباط

"شوف تيفي"

 كشفت مجلة "سيتي" المهتمة بأخبار الفنانين، اليوم الأربعاء، عن وجود تخمينات تؤكد وجود لقاءات سرية بين الفنان عمرو دياب والفنانة الشابة المصرية دينا الشربيني، و تشير الأخبار المسربة إلى قرب الارتباط بينهما،و باستثناء ما نشرته صفحة منسوبة للناقدة الفنية "شهيرة النجار" والتي أكدت على مسؤوليتها خبر زواج دياب والشربيني منذ 8 أيام لم تؤكد أية مصادر أخرى الخبر .


وأكدت المجلة بأنه تعذر الاتصال بالمطرب عمرو دياب الذي يستعد لأول حفل له في دار أوبرا دبي، بينما اختفت تماماً الفنانة دينا الشربيني ولم تكتب حرفاً واحداً على حسابها بموقع إنستغرام منذ أسبوع.

وأضاف المجلة بأن عمرو دياب تعرض للكثير من شائعات الارتباط، ولم يعلق على أية شائعة سوى بصور تجمعه بزوجته السعودية زينة وأولاده، وهذه أول مرة يقترن اسمه بشائعة زواج من ممثلة مصرية منذ الطلاق من زوجته الأولى شيرين رضا.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي عمرو دياب دينا الشربيني الزواج الانستغرام السعودية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية | ثقافة و فنون

عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية

حوالي 3 ملايين درهم و نصف هي الميزانية التي رصدها السي سي ام لفيلم االحاجات | ثقافة و فنون

حوالي 3 ملايين درهم و نصف هي الميزانية التي رصدها ''السي سي ام'' لفيلم ''االحاجات''

انفراد..هؤلاء قاموا بزيارة الفنان سعد المجرد في سجنه بباريس | ثقافة و فنون

انفراد..هؤلاء قاموا بزيارة الفنان سعد المجرد في سجنه بباريس

السوريون يبعدون مفتاح ويخطفون ملكة جمال المغرب | ثقافة و فنون

السوريون يبعدون مفتاح ويخطفون ملكة جمال المغرب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو صادم بكاميرا خفية من قلب مستعجلات ابن رشد بالدار البيضاء..شوفو أشنو كيوقع | بــووز
منذ 7 دقائق

فيديو صادم بكاميرا خفية من قلب مستعجلات ابن رشد بالدار البيضاء..شوفو أشنو كيوقع

عندما يبكي الرجال..أب يبكي ابنته التي خرجت من منزل العائلة بدون سبب..إيلا كنتي كتشوفوني أبنتي غير رجعي لداركم راني كنموت عليك | حالة خاصة

عندما يبكي الرجال..أب يبكي ابنته التي خرجت من منزل العائلة بدون سبب..إيلا كنتي كتشوفوني أبنتي غير رجعي لداركم راني كنموت عليك

نكتة اليوم..مغربي عندو 10 دراهم بغا يشري اللحم شوفو أشنو وقع ليه | نكتة اليوم

نكتة اليوم..مغربي عندو 10 دراهم بغا يشري اللحم شوفو أشنو وقع ليه

صادم..شوفو كيفاش كيعيشو مواطنين مغاربة منسيون في سلسلة جبال الأطلس بعدما تحاصرهم الثلوج/طرق مقطوعة/مدارس مهجورة/ ومطالب:بغينا غير نعيشو بكرامة | روبورتاج

صادم..شوفو كيفاش كيعيشو مواطنين مغاربة منسيون في سلسلة جبال الأطلس بعدما تحاصرهم الثلوج/طرق مقطوعة/مدارس مهجورة/ ومطالب:بغينا غير نعيشو بكرامة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير.. أمير خليجي يحجز طائرة ركاب لـ 80 من الصقور..وهذه هي التفاصيل+صور | منوعات
منذ 1 دقيقة

مثير.. أمير خليجي يحجز طائرة ركاب لـ 80 من الصقور..وهذه هي التفاصيل+صور

بالصور.. حارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستخدم خدعة مذهلة لحمايته | دولي

بالصور.. حارس الرئيس الأمريكي ''دونالد ترامب'' يستخدم خدعة مذهلة لحمايته

مثير..صاحب سيارة فاخرة نْتاحل صفة نائب وكيل الملك وبغا يقولب البوليس في كازا..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مثير..صاحب سيارة فاخرة نْتاحل صفة نائب وكيل الملك وبغا يقولب البوليس في كازا..وها شنو وقع ليه

مثير..الفنان المصري عمرو دياب يتزوج بفنانة في السر !!..وهذه هي هويتها وصورها | ثقافة و فنون

مثير..الفنان المصري عمرو دياب يتزوج بفنانة في السر !!..وهذه هي هويتها وصورها

﻿ ﻿
اليوم 12:35 GMT

عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.