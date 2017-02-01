مثير..الفنان المصري عمرو دياب يتزوج بفنانة في السر !!..وهذه هي هويتها وصورها ﻿

كشفت مجلة ''سيتي'' المهتمة بأخبار الفنانين، اليوم الأربعاء، عن وجود تخمينات تؤكد وجود لقاءات سرية بين الفنان عمرو دياب والفنانة الشابة المصرية دينا الشربيني، و تشير الأخبار المسربة إلى قرب الارتباط

"شوف تيفي"

كشفت مجلة "سيتي" المهتمة بأخبار الفنانين، اليوم الأربعاء، عن وجود تخمينات تؤكد وجود لقاءات سرية بين الفنان عمرو دياب والفنانة الشابة المصرية دينا الشربيني، و تشير الأخبار المسربة إلى قرب الارتباط بينهما،و باستثناء ما نشرته صفحة منسوبة للناقدة الفنية "شهيرة النجار" والتي أكدت على مسؤوليتها خبر زواج دياب والشربيني منذ 8 أيام لم تؤكد أية مصادر أخرى الخبر .



وأكدت المجلة بأنه تعذر الاتصال بالمطرب عمرو دياب الذي يستعد لأول حفل له في دار أوبرا دبي، بينما اختفت تماماً الفنانة دينا الشربيني ولم تكتب حرفاً واحداً على حسابها بموقع إنستغرام منذ أسبوع.

وأضاف المجلة بأن عمرو دياب تعرض للكثير من شائعات الارتباط، ولم يعلق على أية شائعة سوى بصور تجمعه بزوجته السعودية زينة وأولاده، وهذه أول مرة يقترن اسمه بشائعة زواج من ممثلة مصرية منذ الطلاق من زوجته الأولى شيرين رضا.