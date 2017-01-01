عاجل: خبر سار بخصوص الحالة الصحية للتوأم نسيمة التي أصيبت في رأسها خلال الاعتداء الإرهابي الذي هز ملهى ليلي بتركيا ﻿

شوف تيفي:م غ
علمت "شوف تيفي" اليوم الأربعاء، أن الحالة الصحية للشابة المغربية نسيمة، التي أصيبت في رأسها خلال الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول التركية تحسنت بشكل كبير.
و حسب مصادرنا ،غادرت يوم أمس الثلاثاء نسيمة مستشفى الشيخ زايد بالدار البيضاء بعدما دخلت له الشهر الماضي.
هذا و كان الملك محمد السادس قد تكلف شخصيا بمصاريف علاج الضحايا الذين أصيبوا خلال هذا الهجوم الإرهابي ليلة رأس السنة.
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