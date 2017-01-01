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عاجل: خبر سار بخصوص الحالة الصحية للتوأم نسيمة التي أصيبت في رأسها خلال الاعتداء الإرهابي الذي هز ملهى ليلي بتركيا

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 13:34 عاجل: خبر سار بخصوص الحالة الصحية للتوأم نسيمة التي أصيبت في رأسها خلال الاعتداء الإرهابي الذي هز ملهى ليلي بتركيا | مجتمع
عاجل: خبر سار بخصوص الحالة الصحية للتوأم نسيمة التي أصيبت في رأسها خلال الاعتداء الإرهابي الذي هز ملهى ليلي بتركيا
علمت ''شوف تيفي'' اليوم الأربعاء، أن الحالة الصحية للشابة المغربية نسيمة، التي أصيبت في رأسها خلال الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول التركية

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" اليوم الأربعاء، أن الحالة الصحية للشابة المغربية نسيمة، التي أصيبت في رأسها خلال الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول التركية تحسنت بشكل كبير.
و حسب مصادرنا ،غادرت يوم أمس الثلاثاء نسيمة مستشفى الشيخ زايد بالدار البيضاء بعدما دخلت له الشهر الماضي.

هذا و كان الملك محمد السادس قد تكلف شخصيا بمصاريف علاج الضحايا الذين أصيبوا خلال هذا الهجوم الإرهابي ليلة رأس السنة.

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شوف تيفي المغرب تركيا نسيمة مستشفى الشيخ زايد

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