عاجل: خبر سار بخصوص الحالة الصحية للتوأم نسيمة التي أصيبت في رأسها خلال الاعتداء الإرهابي الذي هز ملهى ليلي بتركيا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' اليوم الأربعاء، أن الحالة الصحية للشابة المغربية نسيمة، التي أصيبت في رأسها خلال الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول التركية

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" اليوم الأربعاء، أن الحالة الصحية للشابة المغربية نسيمة، التي أصيبت في رأسها خلال الهجوم المسلح على ملهى ليلي بإسطنبول التركية تحسنت بشكل كبير.

و حسب مصادرنا ،غادرت يوم أمس الثلاثاء نسيمة مستشفى الشيخ زايد بالدار البيضاء بعدما دخلت له الشهر الماضي.

هذا و كان الملك محمد السادس قد تكلف شخصيا بمصاريف علاج الضحايا الذين أصيبوا خلال هذا الهجوم الإرهابي ليلة رأس السنة.