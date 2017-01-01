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عاجل..وأخيرا هذا هو مصير لصي فاس الخطيرين بعد أن هز فيديو سرقتهما لفتاة بطريقة مروعة الفايسبوك+فيديو

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 12:30 عاجل..وأخيرا هذا هو مصير لصي فاس الخطيرين بعد أن هز فيديو سرقتهما لفتاة بطريقة مروعة الفايسبوك+فيديو | حوادث و حقوق
عاجل..وأخيرا هذا هو مصير لصي فاس الخطيرين بعد أن هز فيديو سرقتهما لفتاة بطريقة مروعة الفايسبوك+فيديو
بعد أسابيع من الضجة التي أثارها مقطع فيديو، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي،ظهر خلاله شخصان بحي الضيعة بفاس على متن دراجة نارية وهما يعتديان على فتاة

"شوف تيفي"

بعد أسابيع من الضجة التي أثارها مقطع فيديو، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي،ظهر خلاله شخصان بحي الضيعة بفاس على متن دراجة نارية وهما يعتديان على فتاة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض من أجل سلب هاتفها المحمول، تمكنت أخيرا، عناصر المصلحة الولاية لأمن فاس من إلقاء القبض عليهما بعد التعرف على هويتهما.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد حجزت المصالح الأمنية، لدى الموقوفين الدراجة النارية التي تم استخدامها في عملية السرقة، وسلاح أبيض من الحجم الكبير، وهواتف نقالة موضوع السرقة.

وأضاف المصدر ذاته بأن الضحايا، تعرفوا على المشتبه فيهما، وقد تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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‫شوف تيفي

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