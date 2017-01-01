عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية ﻿

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، علمت ''شوف تيفي'' أن الشرطة الفرنسية، استدعت ''لوارا بريول'' للمرة الثانية في ظرف أسبوع واحد للمثول أمامها، وذلك للتحقيق معها.

"شوف تيفي":إ.طيون

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، علمت "شوف تيفي" أن الشرطة الفرنسية، استدعت "لوارا بريول" للمرة الثانية في ظرف أسبوع واحد للمثول أمامها، وذلك للتحقيق معها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن لورا بريول، ستحل بأحد الدوائر الأمنية بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، على الساعة الثالثة والنصف عصرا بالتوقيت الفرنسي، مؤكدا بأن المحامي الرئيسي المكلف بقضيتها سيرافقها خلال هذا التحقيق.

وأضاف المصدر ذاته بأن استدعاء الفتاة التي تتهم المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، في ظرف وجيز، يدل على أن الشرطة الفرنسية، ترغب في إنهاء التحقيقات قبل عقد أولى جلسات المحاكمة خلال الأيام المقبلة.