 عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..وأخيرا هذا هو مصير لصي فاس الخطيرين بعد أن هز فيديو سرقتهما لفتاة بطريقة مروعة الفايسبوك+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل..وأخيرا هذا هو مصير لصي فاس الخطيرين بعد أن هز فيديو سرقتهما لفتاة بطريقة مروعة

عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية | ثقافة و فنون

عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية

الأمن يداهم وكرا في فاس..وها شنو لقاو عند فتاة وشخص ملقب بـ السوكو | حوادث و حقوق

الأمن يداهم وكرا في فاس..وها شنو لقاو عند فتاة وشخص ملقب بـ ''السوكو''

هذا هو ثمن بيع هاتف الزعيم النازي هيتلر | منوعات

هذا هو ثمن بيع هاتف الزعيم النازي هيتلر

حوالي 3 ملايين درهم و نصف هي الميزانية التي رصدها السي سي ام لفيلم االحاجات | ثقافة و فنون

حوالي 3 ملايين درهم و نصف هي الميزانية التي رصدها ''السي سي ام'' لفيلم ''االحاجات''

مثير..متسولة جمْعات 200 مليون..وها شنو وقع ليها | منوعات

مثير..متسولة جمْعات 200 مليون..وها شنو وقع ليها

جامعة الدول العربية ترحب بعودة المغرب لعضوية الإتحاد الإفريقي | بوليتيك

جامعة الدول العربية ترحب بعودة المغرب لعضوية الإتحاد الإفريقي

فيديو جد مؤلم..مقتل أشخاص كانوا كيقلبو على الكنز ضواحي الجديدة...وها شنو وقع ليهم+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

فيديو جد مؤلم..مقتل أشخاص كانوا كيقلبو على الكنز ضواحي الجديدة...وها شنو وقع ليهم+تفاصيل صادمة

عاجل..بعد خطابه التاريخي بأديس أبابا: الملك محمد السادس يحل بجنوب السودان اليوم الأربعاء | بوليتيك

عاجل..بعد خطابه التاريخي بأديس أبابا: الملك محمد السادس يحل بجنوب السودان اليوم الأربعاء

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 12:35 عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية | ثقافة و فنون
عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية
في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، علمت ''شوف تيفي'' أن الشرطة الفرنسية، استدعت ''لوارا بريول'' للمرة الثانية في ظرف أسبوع واحد للمثول أمامها، وذلك للتحقيق معها.

"شوف تيفي":إ.طيون

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، علمت "شوف تيفي" أن الشرطة الفرنسية، استدعت "لوارا بريول" للمرة الثانية في ظرف أسبوع واحد للمثول أمامها، وذلك للتحقيق معها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن لورا بريول، ستحل بأحد الدوائر الأمنية بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، على الساعة الثالثة والنصف عصرا بالتوقيت الفرنسي، مؤكدا بأن المحامي الرئيسي المكلف بقضيتها سيرافقها خلال هذا التحقيق.

وأضاف المصدر ذاته بأن استدعاء الفتاة التي تتهم المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، في ظرف وجيز، يدل على أن الشرطة الفرنسية، ترغب في إنهاء التحقيقات قبل عقد أولى جلسات المحاكمة خلال الأيام المقبلة.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي لورا بريول سعد المجرد التحقيق الاغتصاب الدوائر الأمنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حوالي 3 ملايين درهم و نصف هي الميزانية التي رصدها السي سي ام لفيلم االحاجات | ثقافة و فنون

حوالي 3 ملايين درهم و نصف هي الميزانية التي رصدها ''السي سي ام'' لفيلم ''االحاجات''

انفراد..هؤلاء قاموا بزيارة الفنان سعد المجرد في سجنه بباريس | ثقافة و فنون

انفراد..هؤلاء قاموا بزيارة الفنان سعد المجرد في سجنه بباريس

السوريون يبعدون مفتاح ويخطفون ملكة جمال المغرب | ثقافة و فنون

السوريون يبعدون مفتاح ويخطفون ملكة جمال المغرب

غريب..مطربة عربية مشهورة تؤيد المثلية الجنسية وهذا ماقالته عنها | ثقافة و فنون

غريب..مطربة عربية مشهورة تؤيد المثلية الجنسية وهذا ماقالته عنها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صادم..شوفو كيفاش كيعيشو مواطنين مغاربة منسيون في سلسلة جبال الأطلس بعدما تحاصرهم الثلوج/طرق مقطوعة/مدارس مهجورة/ ومطالب:بغينا غير نعيشو بكرامة | روبورتاج
منذ 45 ثانية

صادم..شوفو كيفاش كيعيشو مواطنين مغاربة منسيون في سلسلة جبال الأطلس بعدما تحاصرهم الثلوج/طرق مقطوعة/مدارس مهجورة/ ومطالب:بغينا غير نعيشو بكرامة

رسالة مباشرة و مؤثرة للملك محمد السادس من أم تربص ابنها بالموكب الملكي بالبيضاء..كنطلب منك أسيدنا تعفو ليا على ولدي راه شدوه فعكاشة ومعنديش باش نعيش ولادو..عندي غير الله وأنت أسيدنا | حالة خاصة

رسالة مباشرة و مؤثرة للملك محمد السادس من أم تربص ابنها بالموكب الملكي بالبيضاء..كنطلب منك أسيدنا تعفو ليا على ولدي راه شدوه فعكاشة ومعنديش باش نعيش ولادو..عندي غير الله وأنت أسيدنا

بالفيديو.. اكتشف الحقيقة المؤلمة داخل ثيابك | قنوات أخرى

بالفيديو.. اكتشف الحقيقة ''المؤلمة'' داخل ثيابك

برج إيفل يطفئ أنواره حدادا على ضحايا هجوم كيبك في كندا | قنوات أخرى

برج إيفل يطفئ أنواره حدادا على ضحايا هجوم كيبك في كندا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..وأخيرا هذا هو مصير لصي فاس الخطيرين بعد أن هز فيديو سرقتهما لفتاة بطريقة مروعة الفايسبوك+فيديو | حوادث و حقوق
منذ 39 دقيقة

عاجل..وأخيرا هذا هو مصير لصي فاس الخطيرين بعد أن هز فيديو سرقتهما لفتاة بطريقة مروعة

عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية | ثقافة و فنون

عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية

الأمن يداهم وكرا في فاس..وها شنو لقاو عند فتاة وشخص ملقب بـ السوكو | حوادث و حقوق

الأمن يداهم وكرا في فاس..وها شنو لقاو عند فتاة وشخص ملقب بـ ''السوكو''

هذا هو ثمن بيع هاتف الزعيم النازي هيتلر | منوعات

هذا هو ثمن بيع هاتف الزعيم النازي هيتلر

﻿ ﻿
اليوم 12:35 GMT

عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.