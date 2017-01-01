الأمن يداهم وكرا في فاس..وها شنو لقاو عند فتاة وشخص ملقب بـ ''السوكو'' ﻿

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية أمن فاس، أخيرا، في إطار خطة أمنية مدروسة بعد عملية الرصد والتتبع من إيقاف أحد المروجين الرئسيين للمخدرات الصلبة الملقب بـ ''السكو'' رفقة شخصيين

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية أمن فاس، أخيرا، في إطار خطة أمنية مدروسة بعد عملية الرصد والتتبع من إيقاف أحد المروجين الرئسيين للمخدرات الصلبة الملقب بـ "السكو" رفقة شخصيين وفتاة يشتبه تورطهم في حيازة وترويج المخدرات الصلبة.

وحسب مصادر "شوف تيفي" فإن مداهمة وكر "السكو"، أسفر عن العثور على كمية من المخدرات الصلبة تزن 6 غرام، وكذا 126 حبة من الأقراص المهلوسة ومبلغ مالي محصل عليه من المبيعات و ومجوهرات و 9 هواتف نقالة وقنينة غاز مسيلة للدموع بالإضافة إلي سلاح أبيض.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الموقوفين، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.