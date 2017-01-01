هذا هو ثمن بيع هاتف الزعيم النازي هيتلر ﻿

أعلنت إحدى دور المزادات العلنية العالمية عن عرض هاتف الزعيم النازي هتلر, بمبلغ خيالي وفق ما جاء في موقع ''سكاي نيوز'' نقلا عن صحيفة ''الديلي ميل'' البريطانية.

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أعلنت إحدى دور المزادات العلنية العالمية عن عرض هاتف الزعيم النازي هتلر, بمبلغ خيالي وفق ما جاء في موقع "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وكان هذا الهاتف قد استعمله أدولف هيتلر في إتصالاته وذلك لإعطاء أوامره للضباط خلال الحرب العالمية الثانية.

و حسب الموقع فالهاتف تم العثور عليه في قبو "الفوهرر" بالعاصمة الألمانية برلين, كما أن هذا الهاتف قد أمر فيه بقتل زوجته وذلك بتهمة الخيانة.

للإشارة فالهاتف ذو اللون الأحمر سيتم عرضه بأحد المزادات العلنية بمدينة تشيسابيك بمريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية, يومي 18 و19 من الشهر الجاري, بسعر يبتدء من 400 جنيه إسترليني أي حوالي 6000 درهم مغربية.