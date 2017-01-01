حوالي 3 ملايين درهم و نصف هي الميزانية التي رصدها ''السي سي ام'' لفيلم ''االحاجات'' ﻿

كشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي'' أن الدعم الذي قدمه المركز السينمائي المغربي لفيلم “الحاجات” بلغت قيمته الاجمالية حوالي 3 ملايين و600 ألف درهم.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

كشفت مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي" أن الدعم الذي قدمه المركز السينمائي المغربي لفيلم “الحاجات” بلغت قيمته الاجمالية حوالي 3 ملايين و600 ألف درهم.

و ذكرت المصادر أن الفيلم الذي يلعب بطولته عارضة الأزياء و الممثلة "ليلى حديوي" بالإضافة الى "إسماعيل أبو القناطر" و الفنانة "فاطمة هراندي" , و المغنية "سعاد حسن" بالإضافة إلى حضور شرفي للنجمين "محمد الشوبي" و "مهدي وزاني ,وأخرجه المخرج الشاب "محمد أشاور", فيما سيعرف الفيلم مشاركة المنشط الإذاعي "محمد بوصفيحة" الملقب بـ”مومو” الذي أضفى على العمل صبغة فكاهية.

ويحكي الفيلم قصة معاناة تعيشها نسوة تقدمن في السن في مواجهة قساوة ظروف العيش في قالب هزلي.

حري بالذكر أن فيلم “الحاجات” سيعرض مارس المقبل بعدد من قاعات السينما الوطنية.