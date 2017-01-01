مثير..متسولة جمْعات 200 مليون..وها شنو وقع ليها ﻿

ألقت الشرطة الفلسطينية القبض على شخصين مشتبه بهما في سرقة مبلغ يقدر بأكثر من 200 ألف دولار أميركي أي حوالي ''200مليون سنتيم مغربية'' من داخل منزل متسولة تعيش في بلدة بير نبالا جنوبي رام الله.

"شوف تيفي"



ألقت الشرطة الفلسطينية القبض على شخصين مشتبه بهما في سرقة مبلغ يقدر بأكثر من 200 ألف دولار أميركي أي حوالي "200مليون سنتيم مغربية" من داخل منزل متسولة تعيش في بلدة بير نبالا جنوبي رام الله.



وحسب موقع " العربية.نت" فقد قال المتحدث باسم الشرطة المقدم "لؤي ارزيقات" بأن إدارة المباحث العامة بشرطة ضواحي القدس تلقت قبل عدة أسابيع شكوى من مواطنة من بلدة بير نبالا شمال غرب القدس ادعت فيها قيام مجهولين بالدخول لمنزلها وسرقة مبالغ مالية تقدر بـ 200 ألف دولار أميركي وألف دينار أردني، وبعد إجراءات البحث والتحري تم القبض على شخصين مشتبه بهما بالسرقة وضبط بحوزتهما جزء من المبلغ المسروق، وقد اعترفا بقيامهما بالسرقة وتم توقيفهما لحين إحالتهما للنيابة العامة.



وأضاف الموقع ذاته بأن الشرطة، توصلت إلى أن المشتكية امتهنت التسول لسنوات،وهي معروفة للمواطنين بالقدس، موضحة بأن العديد من الفلسطينين بمواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن دهشتهم الكبيرة من توفر المتسولة على هذا المبلغ المالي الكبير.