 مثير..متسولة جمْعات 200 مليون..وها شنو وقع ليها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حوالي 3 ملايين درهم و نصف هي الميزانية التي رصدها السي سي ام لفيلم االحاجات | ثقافة و فنون

حوالي 3 ملايين درهم و نصف هي الميزانية التي رصدها ''السي سي ام'' لفيلم ''االحاجات''

مثير..متسولة جمْعات 200 مليون..وها شنو وقع ليها | منوعات

مثير..متسولة جمْعات 200 مليون..وها شنو وقع ليها

جامعة الدول العربية ترحب بعودة المغرب لعضوية الإتحاد الإفريقي | بوليتيك

جامعة الدول العربية ترحب بعودة المغرب لعضوية الإتحاد الإفريقي

فيديو جد مؤلم..مقتل أشخاص كانوا كيقلبو على الكنز ضواحي الجديدة...وها شنو وقع ليهم+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

فيديو جد مؤلم..مقتل أشخاص كانوا كيقلبو على الكنز ضواحي الجديدة...وها شنو وقع ليهم+تفاصيل صادمة

عاجل..بعد خطابه التاريخي بأديس أبابا: الملك محمد السادس يحل بجنوب السودان اليوم الأربعاء | بوليتيك

عاجل..بعد خطابه التاريخي بأديس أبابا: الملك محمد السادس يحل بجنوب السودان اليوم الأربعاء

الزعماء والقادة الأفارقة بالاتحاد الإفريقي يتخذون قرارا لبث مباريات كأس إفريقيا مجانا للشعوب الإفريقية | بوليتيك

الزعماء والقادة الأفارقة بالاتحاد الإفريقي يتخذون قرارا لبث مباريات كأس إفريقيا مجانا للشعوب

نهاية مأساوية لأبو سياف قاطع الرؤوس في تنظيم الدولة الإسلامية | دولي

نهاية مأساوية لأبو سياف قاطع الرؤوس في تنظيم الدولة الإسلامية

عاجــــــــــــــــل | البث المباشر لخطاب ترامب الخاص بتقديم مرشحيه للمحكمة العليا | دولي

عاجــــــــــــــــل | البث المباشر لخطاب ترامب الخاص بتقديم مرشحيه للمحكمة العليا

بعد عودة المغرب...البوليساريو تضع قدما خارج الإتحاد الإفريقي | بوليتيك

بعد عودة المغرب...البوليساريو تضع قدما خارج الإتحاد الإفريقي

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

مثير..متسولة جمْعات 200 مليون..وها شنو وقع ليها

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 11:57 مثير..متسولة جمْعات 200 مليون..وها شنو وقع ليها | منوعات
مثير..متسولة جمْعات 200 مليون..وها شنو وقع ليها
ألقت الشرطة الفلسطينية القبض على شخصين مشتبه بهما في سرقة مبلغ يقدر بأكثر من 200 ألف دولار أميركي أي حوالي ''200مليون سنتيم مغربية'' من داخل منزل متسولة تعيش في بلدة بير نبالا جنوبي رام الله.

"شوف تيفي"

ألقت الشرطة الفلسطينية القبض على شخصين مشتبه بهما في سرقة مبلغ يقدر بأكثر من 200 ألف دولار أميركي أي حوالي "200مليون سنتيم مغربية" من داخل منزل متسولة تعيش في بلدة بير نبالا جنوبي رام الله.

وحسب موقع " العربية.نت" فقد قال المتحدث باسم الشرطة المقدم "لؤي ارزيقات" بأن إدارة المباحث العامة بشرطة ضواحي القدس تلقت قبل عدة أسابيع شكوى من مواطنة من بلدة بير نبالا شمال غرب القدس ادعت فيها قيام مجهولين بالدخول لمنزلها وسرقة مبالغ مالية تقدر بـ 200 ألف دولار أميركي وألف دينار أردني، وبعد إجراءات البحث والتحري تم القبض على شخصين مشتبه بهما بالسرقة وضبط بحوزتهما جزء من المبلغ المسروق، وقد اعترفا بقيامهما بالسرقة وتم توقيفهما لحين إحالتهما للنيابة العامة.

وأضاف الموقع ذاته بأن الشرطة، توصلت إلى أن المشتكية امتهنت التسول لسنوات،وهي معروفة للمواطنين بالقدس، موضحة بأن العديد من الفلسطينين بمواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن دهشتهم الكبيرة من توفر المتسولة على هذا المبلغ المالي الكبير.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشرطة الفلسطينية متسولة بلدة القدس السرقة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو.. كنيسة ترفع الآذان وسط الولايات المتحدة ببوسطن احتجاجًا على قرارات ترامب ضد المسلمين | منوعات

بالفيديو.. كنيسة ترفع الآذان وسط الولايات المتحدة ببوسطن احتجاجًا على قرارات ''ترامب'' ضد المسلمين

قصة غريبة: داعية معروف مات وخْلا 86 أرملة وأكثر من 150 طفلا | منوعات

قصة غريبة: داعية معروف مات وخْلا 86 أرملة وأكثر من 150 طفلا

كيم كارداشيان تثير زوبعة في الإمارات، والأخيرة تفتح تحقيق وها علاش | منوعات

كيم كارداشيان تثير زوبعة في الإمارات، والأخيرة تفتح تحقيق وها علاش

مثير.. السجن لكل شخص وعد فتاة بالزواج تم أخلف وعده..وها باش كيطالبو المغربيات | منوعات

مثير.. السجن لكل شخص وعد فتاة بالزواج تم أخلف وعده..وها باش كيطالبو المغربيات

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. اكتشف الحقيقة المؤلمة داخل ثيابك | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. اكتشف الحقيقة ''المؤلمة'' داخل ثيابك

برج إيفل يطفئ أنواره حدادا على ضحايا هجوم كيبك في كندا | قنوات أخرى

برج إيفل يطفئ أنواره حدادا على ضحايا هجوم كيبك في كندا

مظاهرات حول العالم ضد قرار ترمب بشأن الهجرة | قنوات أخرى

مظاهرات حول العالم ضد قرار ترمب بشأن الهجرة

بالفيديو.. هل يمكن الحكم على الأشخاص من الانطباع الأول؟ | قنوات أخرى

بالفيديو.. هل يمكن الحكم على الأشخاص من الانطباع الأول؟

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

حوالي 3 ملايين درهم و نصف هي الميزانية التي رصدها السي سي ام لفيلم االحاجات | ثقافة و فنون
منذ 1 دقيقة

حوالي 3 ملايين درهم و نصف هي الميزانية التي رصدها ''السي سي ام'' لفيلم ''االحاجات''

مثير..متسولة جمْعات 200 مليون..وها شنو وقع ليها | منوعات

مثير..متسولة جمْعات 200 مليون..وها شنو وقع ليها

جامعة الدول العربية ترحب بعودة المغرب لعضوية الإتحاد الإفريقي | بوليتيك

جامعة الدول العربية ترحب بعودة المغرب لعضوية الإتحاد الإفريقي

فيديو جد مؤلم..مقتل أشخاص كانوا كيقلبو على الكنز ضواحي الجديدة...وها شنو وقع ليهم+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

فيديو جد مؤلم..مقتل أشخاص كانوا كيقلبو على الكنز ضواحي الجديدة...وها شنو وقع ليهم+تفاصيل صادمة

﻿ ﻿
اليوم 00:10 GMT

عاجل.. الأمن يداهم مقهى الحشايشية في حي مولاي رشيد بالبيضاء واعتقال 50 شخصا..وهذه هي التفاصيل+صور

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.