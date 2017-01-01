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فيديو جد مؤلم..مقتل أشخاص كانوا كيقلبو على الكنز ضواحي الجديدة...وها شنو وقع ليهم+تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 11:41 فيديو جد مؤلم..مقتل أشخاص كانوا كيقلبو على الكنز ضواحي الجديدة...وها شنو وقع ليهم+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
فيديو جد مؤلم..مقتل أشخاص كانوا كيقلبو على الكنز ضواحي الجديدة...وها شنو وقع ليهم+تفاصيل صادمة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مؤلم، يُظهر انتشال جثة شخصين من تحت التراب بواسطة رافعة كبيرة.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مؤلم، يُظهر انتشال جثة شخصين من تحت التراب بواسطة رافعة كبيرة.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن التفاصيل وقعت أمس الثلاثاء، بمنطقة اثنين اشتوكة بدكالة ضواحي مدينة الجديدة، وبالتحديد بإحدى الغابات، حيث كان ثلاثة أشخاص يقومون بالحفر في محاولة منهم لاستخراج الكنز إلا أن انهيارا ترابيا تسبب في مقتل اثنين منهم على الفور.

وعلاقة بالموضوع فإن مصادر محلية جديدية، أكدت الواقعة، وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بأشخاص معروفين بالبحث عن الكنوز، فارقوا الحياة في الساعات الأولى من أمس الثلاثاء، وقد تم نقل جثتهم إلى مستودع الأموات، بينما فتحت السلطات تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الكنوز غابة الرافعة اثنين اشتوكة

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