عاجل..بعد خطابه التاريخي بأديس أبابا: الملك محمد السادس يحل بجنوب السودان اليوم الأربعاء ﻿

كشفت وكالة الأناضول التركية، نقلا عن مصادر مطلعة رفيعة المستوى بجنوب السودان، أن الملك محمد السادس سيزور جوبا اليوم الأربعاء لأول مرة.

"شوف تيفي"



كشفت وكالة الأناضول التركية، نقلا عن مصادر مطلعة رفيعة المستوى بجنوب السودان، أن الملك محمد السادس سيزور جوبا اليوم الأربعاء لأول مرة.

وأضافت مصادر الأناضول التي فضلت عدم الكشف عن مزيد من التفاصيل، أن زيارة الملك محمد السادس لدولة جنوب السودان ستستغرق عدة ساعات، معبرة عن ارتياحها لهذه الزيارة.



ولفتت مصادر الوكالة التركية إلى أن هذه الزيارة ستلفت الأنظار إلى دولة جنوب السودان التي تعاني من حرب داخلية منذ نهاية عام 2013، والتي لم تتوقف بشكل نهائي، رغم توقيع اتفاق السلام في غشت 2015.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة الملك محمد السادس لدولة جنوب السودان، تأتي بعد الخطاب التاريخي الذي ألقاه في القمة الإفريقية 28 بأديس أبابا، والذي عبر من خلاله الملك عن فخره وسعادته الكبيرة بعودة المغرب إلى مكانه الطبيعي بالإتحاد الإفريقي.