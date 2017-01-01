 الزعماء والقادة الأفارقة بالاتحاد الإفريقي يتخذون قرارا لبث مباريات كأس إفريقيا مجانا للشعوب الإفريقية ﻿
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الزعماء والقادة الأفارقة بالاتحاد الإفريقي يتخذون قرارا لبث مباريات كأس إفريقيا مجانا للشعوب الإفريقية

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 10:25 الزعماء والقادة الأفارقة بالاتحاد الإفريقي يتخذون قرارا لبث مباريات كأس إفريقيا مجانا للشعوب الإفريقية | بوليتيك
الزعماء والقادة الأفارقة بالاتحاد الإفريقي يتخذون قرارا لبث مباريات كأس إفريقيا مجانا للشعوب الإفريقية
طالب القادة الأفارقة خلال القمة 28 المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بالعمل على وضع حد لاحتكار حقوق البث التلفزيوني للمنافسات الرياضية٬ ومنح شعوب القارة الإفريقية الحق في مشاهدة هذه

"شوف تيفي"

طالب القادة الأفارقة خلال القمة 28 المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بالعمل على وضع حد لاحتكار حقوق البث التلفزيوني للمنافسات الرياضية٬ ومنح شعوب القارة الإفريقية الحق في مشاهدة هذه المسابقات مجانا، وذلك حسب ما كشف عنه موقع البلاد الجزائري.

وأوضح الموقع ذاته بأن قادة إفريقيا،طالبوا باتخاذ إجراءات و تدابير لوضع حد للنظام الحالي التمييزي لِصفقات حقوق البث في القارة٬ التي تحرم الجزء الأكبر من الشعوب الإفريقية من متابعة المنافسات
وأكد زعماء القارة السمراء على ضرورة المصادقة على قانون متعلّق بشروط بث الأحداث الرياضية على المستوى القاري.

 

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المغرب شوف تيفي القادة الأفارقة البث التلفزيوني المنافسات الرياضية شعوب

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