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نهاية مأساوية لأبو سياف قاطع الرؤوس في تنظيم الدولة الإسلامية

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 03:31 نهاية مأساوية لأبو سياف قاطع الرؤوس في تنظيم الدولة الإسلامية | دولي
نهاية مأساوية لأبو سياف قاطع الرؤوس في تنظيم الدولة الإسلامية
تناقلت العديد من المواقع الإخبارية العربية، اليوم الثلاثاء، خبرا مثيرا بخصوص قاطع رؤوس المخالفين لتنظيم الدولة الإسلامية، حيث كشفت بأنه تعرض للقتل بطريقة بشعة ومروعة بالعراق، بعد أن تلقى العديد


"شوف تيفي"

تناقلت العديد من المواقع الإخبارية العربية، اليوم الثلاثاء، خبرا مثيرا بخصوص قاطع رؤوس المخالفين لتنظيم الدولة الإسلامية، حيث كشفت بأنه تعرض للقتل بطريقة بشعة ومروعة بالعراق، بعد أن تلقى العديد من الطعنات في مناطق مختلفة من جسده.

وحسب موقع "العربية.نت" فإن "أبو سياف" قاطع أكثر من مائة رأس مخالف للتنظيم المذكور، والذي ظهر في مجموعة من الفيديوهات المرعبة، لقي مصرعه في كمين بالعراق، حيث قتل على يد مجهولين في منطقة نينوى.

وأضاف الموقع ذاته بأن قاتلي "أبو سياف"، قاموا برميه في حفرة تُعرف بـ "الخسفة" والتي كان يرمي بها رؤوس وجثة الأشخاص بعد قطعه لرؤوسهم.


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