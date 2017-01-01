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بعد عودة المغرب...البوليساريو تضع قدما خارج الإتحاد الإفريقي

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 01:46 بعد عودة المغرب...البوليساريو تضع قدما خارج الإتحاد الإفريقي | بوليتيك
بعد عودة المغرب...البوليساريو تضع قدما خارج الإتحاد الإفريقي
انتقدت بعض المواقع المحسوبة على جبهة البوليساريو، ما أسمته بفشل وفد ''الجمهورية العربية الصحراوية'' من إفشال عودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي.


شوف تيفي

انتقدت بعض المواقع المحسوبة على جبهة البوليساريو، ما أسمته بفشل وفد "الجمهورية العربية الصحراوية" من إفشال عودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي.

وإعترفت ذات المواقع بأن الملك محمد السادس إستطاع إزاحة الجبهة الإنفصالية في منظمة الإتحاد الإفريقي، باعتبارها المكان الوحيد الذي تمرر فيه جبهة البوليساريو خطابها الشاعري لدغدغة مشاعر الدول الإفريقية وبعض المنظمات الدولية للحصول على المساعدات.

وحذرت ذات المواقع بأن المغرب لن يصمت طويلا عن تواجد البوليساريو بالمنظمة، حيث سيطالب في القمم القادمة بطردها من الإتحاد الإفريقي، بعد حصوله على أغلبية شبه مطلقة من أصوات الدول الأعضاء المشكلة للإتحاد الإفريقي.
هذا، وتشير أغلب المعطيات المتوفرة أن أيام البوليساريو بالمنظمة باتت معدودة، حيث أنها لاتتوفر على كامل العضوية في الإتحاد الإفريقي من جهة، وتزايد أعداد الدول التي سحبت إعترافها بصنيعة المخابرات الجزائرية بدعم من تنظيمات وإيديولوجية إندثرت من الساحة السياسية الدولية.

ويرى أغلب المتتبعون والمحللون السياسيون، أن البوليساريو وأعداء الوحدة الترابية للمغرب، تعرضوا لهزيمة ورجة قوية بعد الإشادة والترحيب الذي أبان عنه الزعماء الأفارقة، بعد الخطاب التاريخي للملك محمد السادس زوال اليوم من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.


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